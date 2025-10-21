Πέτρος Φιλιππίδης: Αναβάλλεται η εκδίκαση της μήνυσης εναντίον της πρώτης καταγγέλλουσας

Σε αναβολή οδηγείται η αυριανή (Τετάρτη (22/10) εκδίκαση της μήνυσης που είχε καταθέσει ο Πέτρος Φιλιππίδης κατά της πρώτης γυναίκας που τον κατήγγειλε. Αιτία είναι το κώλυμα που δήλωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του ηθοποιού.

Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στην πολύκροτη δικαστική διαμάχη του Πέτρου Φιλιππίδη. Η δίκη για τη μήνυση που είχε υποβάλει ο ηθοποιός κατά της πρώτης καταγγέλουσας, με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης, δεν θα πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ξενοφώντα Σκιντζή στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το αυριανό δικαστήριο θα πάρει αναβολή, καθώς οι δικηγόροι του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Κική Πακιρτζίδου, δήλωσαν αδυναμία παράστασης, επικαλούμενοι κώλυμα.

Η δίκη αφορά τη μήνυση που κατέθεσε ο Πέτρος Φιλιππίδης λίγο μετά την αθώωσή του για δύο υποθέσεις βιασμού, στρεφόμενος εναντίον εκείνης που πρώτη δημοσιοποίησε την καταγγελία.

Εξαιτίας της απουσίας των συνηγόρων, η νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης θα ανακοινωθεί επίσημα αύριο, αφήνοντας ανοιχτό το πότε θα ξεκινήσει τελικά η νέα φάση αυτής της δικαστικής αντιπαράθεσης.

