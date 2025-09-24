Γιάννης Αϊβάζης: Η αντίδραση σε ερώτηση για τη Μαρία Κορινθίου – «Δεν έχω να απαντήσω κάτι άλλο»

Οι κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών συνάντησαν τον Γιάννη Αϊβάζη σε βραδινή του έξοδο, σε ένα opening καταστήματος. Ο γνωστός ηθοποιός δέχτηκε, μεταξύ άλλων, ερωτήσεις σχετικά με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Κορινθίου, και την καλή σχέση που εξακολουθούν να διατηρούν, παρά τον πρόσφατο χωρισμό τους.

«Η Μαρία είναι η μητέρα του παιδιού μου, όπως και να έχει. 18 χρόνια ήταν αυτά μαζί. Δεν έχω να απαντήσω κάτι άλλο», απάντησε ο Γιάννης Αϊβάζης για την πρώην σύζυγό του.

Η κοινή τους πορεία, η οποία ξεκίνησε το 2008, σηματοδότησε μια από τις πιο γνωστές σχέσεις στον καλλιτεχνικό χώρο. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Ισμήνη, επισφραγίζοντας την αγάπη τους.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2010, οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Ανάβυσσο, ολοκληρώνοντας το οικογενειακό τους παραμύθι.

Αν και οι δρόμοι τους, πλέον, έχουν χωρίσει, η απάντηση του Γιάννη Αϊβάζη μπροστά στις κάμερες επιβεβαιώνει την ειλικρινή εκτίμηση και τον αμοιβαίο σεβασμό που συνεχίζουν να διατηρούν για χάρη της κόρης τους, αλλά και για τα 18 χρόνια που μοιράστηκαν μαζί.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: