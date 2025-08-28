Γιάννης Αϊβάζης: Ερωτευμένος ξανά ο ηθοποιός – Δείτε ποια είναι η νέα σύντροφός του (pics)

Έναν χρόνο μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου και μόλις δύο μήνες μετά την έκδοση του διαζυγίου του, ο Γιάννης Αϊβάζης φαίνεται να έχει βρει ξανά τον έρωτα. Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Νίκου Γεωργιάδη και της ιστοσελίδας Huffpost, ο ηθοποιός είναι σε σχέση με την επιχειρηματία Άννα Μαρία Σιγάλα.

Οι τελευταίοι μήνες βρίσκουν τον Γιάννη Αϊβάζη στη Σαντορίνη, όπου δραστηριοποιείται και η νέα του σύντροφος. Η Άννα Μαρία Σιγάλα είναι ιδιοκτήτρια ξενοδοχειακών μονάδων στο νησί και, όπως όλα δείχνουν, η σχέση τους εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς.

Το ζευγάρι, μάλιστα, έχει κάνει ήδη τα πρώτα βήματα προς τη δημιουργία μιας νέας οικογένειας. Ο Γιάννης Αϊβάζης έχει γνωρίσει τα δύο παιδιά που έχει η Άννα Μαρία Σιγάλα από τον προηγούμενο γάμο της, ενώ και η ίδια έχει αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις με την 17χρονη κόρη του ηθοποιού, Ισμήνη.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, έχοντας αφήσει πίσω του μια πολυετή σχέση, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή, δείχνοντας ότι είναι έτοιμος να επενδύσει σε μια νέα σχέση.

Η σχέση με την Άννα Μαρία Σιγάλα φαίνεται να βασίζεται σε γερά θεμέλια, με την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό να αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της.

Δείτε την νέα σύντροφο του ηθοποιού: