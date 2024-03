Η Γαλάτεια Βασιλειάδη και ο Γιώργος Παπαδόπουλος αποτελούν ένα από τα πιο ερωτευμένα κι ευτυχισμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά τα οποία λατρεύουν, ενώ τους απολαμβάνουμε μαζί στο Just the Two of Us και έχουν δείξει ήδη ότι είναι από τα αγαπημένα ζευγάρια του τηλεοπτικού κοινού.

Η γνωριμία τους

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη το 2022 είχαν βρεθεί καλεσμένοι στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη και μεταξύ άλλων είχαν μιλήσει για την γνωριμία τους. Συγκεκριμένα, έγινε πριν περίπου 9 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, ενώ αναμφισβήτητα θυμίζει ρομαντική ταινία και όσον αφορά την διαφορά ηλικίας τους, αυτή είναι 11 χρόνια. Χαρακτηριστικά ο αγαπημένος τραγουδιστής ανέφερε: Τραγουδούσα σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη και βλέπω ανάμεσα σε πολύ κόσμο τη Γαλάτεια. Την είδα κάτω και έπαθα πλάκα”.

Έπειτα ο Γιώργος Παπαδόπουλος ανέφερε: “Γυρνάω στον μαέστρο και του είπα Στοπ. Μου λέει “τι εννοείς στοπ από το μικρόφωνο;”, λέω “Σταματήστε να παίζετε”. Ζήτησα από τον φωτιστή έναν προβολέα στο μπαρ μπροστά και σκάει ο προβολέας στη Γαλάτεια επάνω και της είπα “Εγώ και εσύ από σήμερα, είμαστε μαζί”. Δεν κατάλαβε τι της είπα. Δεν πίστευα ότι θα έκανα κάτι τέτοιο. Με το που την είδα αυτό που λένε “έρωτας με την πρώτη ματιά” ισχύει. Κεραυνοβόλος έρωτας. Δεν πίστευα ούτε εγώ υπήρχε κάτι τέτοιο γιατί δεν ήμουν της σχέσης. Ήμουν “πάμε να περάσουμε καλά και μετά φιλάκια ρουφηχτά”.

Ενώ στην συνέχεια η Γαλάτεια Βασιλειάδη ανέφερε: “Γύρισα πίσω να δω σε ποια το έκανε. Δεν το πίστευα. Μετά από έναν χρόνο ξαναβρεθήκαμε. Δεν μιλήσαμε εκείνο το βράδυ. Συνέχισε να μη μιλάει ο Γιώργος. Πήγα κοντά του και μου είπε: “έχω πιει επτά ποτά για να σου μιλήσω”. Στην αρχή ήταν πολύ ντροπαλός. Γνωριστήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδαζα Μαθηματικό εκεί”.

