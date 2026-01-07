Φωτεινή Πετρογιάννη: Συγκινεί για την απώλεια του μπαμπά της – «Νιώθω ότι είναι κάπου εδώ»

Η Φωτεινή Πετρογιάννη προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό», αποκαλύπτοντας πώς ο θάνατος του πατέρα της τον Οκτώβριο του 2025 μετέβαλε ριζικά την κοσμοθεωρία της.

Με αφορμή τη συνέντευξη της χήρας του Μανούσου Μανουσάκη, η δημοσιογράφος εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό τις ιστορίες ανθρώπων που αναζητούσαν μεταφυσική επικοινωνία με τους εκλιπόντες τους, παραδεχόμενη μάλιστα πως πλέον ντρέπεται για εκείνες τις σκέψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Φωτεινή Πετρογιάννη: «Στολίσαμε περιμένοντας τα πιο γλυκόπικρα Χριστούγεννα της ζωής μας»

Η ίδια εξήγησε πως η προσωπική της εμπειρία με το πένθος την οδήγησε σε μια διαρκή κατάσταση άρνησης, η οποία την ωθεί να αναζητά απεγνωσμένα κάποιο σημάδι από τον πατέρα της για να κρατάει “ζωντανή” την μεταξύ τους σύνδεση.

«Τώρα που έφυγε ο μπαμπάς μου και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και θεωρώ ότι δεν θα το συνειδητοποιήσω και ποτέ ότι έφυγε, έχω μια πολύ μεγάλη άρνηση, προσπαθώ να βρω κάτι να κρατηθώ κάθε φορά… να σκεφτώ ότι κάπου είναι ο μπαμπάς μου», είπε η δημοσιογράφος.

«Ψάχνεις να πιαστείς από οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει στον χώρο για να θεωρήσεις ότι ο άνθρωπός σου κάπου είναι εδώ και δεν έχει φύγει και ότι έχεις κάποιου είδους επικοινωνία μαζί του. Την καταλαβαίνω τώρα πια. Ζητώ συγγνώμη για όλες αυτές τις σκέψεις που έκανα όλα αυτά τα χρόνια για το τι άκουγα», εξομολογήθηκε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: