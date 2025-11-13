Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Φωτεινή Πετρογιάννη: «Στολίσαμε περιμένοντας τα πιο γλυκόπικρα Χριστούγεννα της ζωής μας»

Συγκινεί η δημοσιογράφος, λίγες εβδομάδες μετά την απώλεια του πατέρα της

Φωτεινή Πετρογιάννη: «Στολίσαμε περιμένοντας τα πιο γλυκόπικρα Χριστούγεννα της ζωής μας»
DEBATER NEWSROOM

Μια όμορφη και συνάμα συγκινητική στιγμή έζησε το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, η Φωτεινή Πετρογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου στο σπίτι της.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τον σύζυγό της, Μιχάλη Ρουμπή, και τον μονάκριβο γιο τους, ανυπομονώντας για την πιο όμορφη εποχή του χρόνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του πατέρα της (pic)

Η εικόνα της χαρούμενης οικογένειας έρχεται σε αντίθεση με τα ανάμεικτα συναισθήματα που βιώνει η Φωτεινή Πετρογιάννη αυτόν τον χρόνο. Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά και φορτισμένα συναισθηματικά, καθώς μόλις πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος της πατέρας.

«Σε ένα σπίτι που μοιάζει περισσότερο με παιδική χαρά, που η ευτυχία και η αγάπη ξεχειλίζουν από παντού, στολίσαμε περιμένοντας τα πιο γλυκόπικρα Χριστούγεννα της ζωής μας! Γιατί κάποιος φέτος θα λείπει…. Να περάσετε τις γιορτές με τους πιο αγαπημένους σας, να δημιουργήσετε αναμνήσεις, να τους σκάσετε από αγάπη», έγραψε η δημοσιογράφος σε νέα της ανάρτηση στο Instagram.

Η ανάρτηση της Φωτεινής Πετρογιάννη:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρική αγορά – 2 νεκροί, 18 τραυματίες (βίντεο)
ΔΙΕΘΝΗ

Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρική αγορά – 2 νεκροί, 18 τραυματίες (βίντεο)

Φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά και συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 18, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό πρακτορείο Yonhap και τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας. Το συμβάν εκτυλίχτηκε σε αγορά στην Μπουτσάν, προάστιο περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ, ανέφερε αξιωματικός της πυροσβεστικής κατά τη […]