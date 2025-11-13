Φωτεινή Πετρογιάννη: «Στολίσαμε περιμένοντας τα πιο γλυκόπικρα Χριστούγεννα της ζωής μας»

Μια όμορφη και συνάμα συγκινητική στιγμή έζησε το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, η Φωτεινή Πετρογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου στο σπίτι της.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τον σύζυγό της, Μιχάλη Ρουμπή, και τον μονάκριβο γιο τους, ανυπομονώντας για την πιο όμορφη εποχή του χρόνου.

Η εικόνα της χαρούμενης οικογένειας έρχεται σε αντίθεση με τα ανάμεικτα συναισθήματα που βιώνει η Φωτεινή Πετρογιάννη αυτόν τον χρόνο. Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά και φορτισμένα συναισθηματικά, καθώς μόλις πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος της πατέρας.

«Σε ένα σπίτι που μοιάζει περισσότερο με παιδική χαρά, που η ευτυχία και η αγάπη ξεχειλίζουν από παντού, στολίσαμε περιμένοντας τα πιο γλυκόπικρα Χριστούγεννα της ζωής μας! Γιατί κάποιος φέτος θα λείπει…. Να περάσετε τις γιορτές με τους πιο αγαπημένους σας, να δημιουργήσετε αναμνήσεις, να τους σκάσετε από αγάπη», έγραψε η δημοσιογράφος σε νέα της ανάρτηση στο Instagram.

Η ανάρτηση της Φωτεινής Πετρογιάννη: