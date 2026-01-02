Φαίη Σκορδά: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη για τις γιορτές (pics)

Στη μαγευτική και πάντα λαμπερή Νέα Υόρκη επέλεξε να περάσει τις φετινές γιορτές η Φαίη Σκορδά, κάνοντας ένα δώρο ανανέωσης στον εαυτό της πριν την επιστροφή στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η παρουσιάστρια του «Buongiorno» ταξίδεψε στην αμερικανική μεγαλούπολη, μεταφέροντας μέσα από τα social media τον εορταστικό παλμό της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ.

Την πρώτη ημέρα του 2026, η Φαίη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Φαίη Σκορδά: «Οτιδήποτε κάνω θέλω να το πληρώνω μόνη μου, από το μπότοξ μέχρι τα νύχια… τα μπουζούκια ποτέ»

Στις λήψεις πρωταγωνιστούν οι στολισμένοι δρόμοι του Μανχάταν, οι εμβληματικές βιτρίνες της 5ης Λεωφόρου και η ίδια, φανερά ευδιάθετη και κομψή, να απολαμβάνει τις βόλτες της στα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης.

Λίγο πριν καθίσει ξανά στον τηλεοπτικό της καναπέ, η Φαίη Σκορδά γέμισε τις “μπαταρίες” της με εικόνες από το κέντρο του κόσμου, δίνοντας μια γεύση από την παραμυθένια ατμόσφαιρα της δικής της Πρωτοχρονιάς.

«Καλή Χρονιά με υγεία και αγάπη. Let love be the last word», έγραψε η Φαίη Σκορδά στην ανάρτησή της.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της Φαίης Σκορδά στο Instagram: