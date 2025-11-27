Φαίη Σκορδά: «Οτιδήποτε κάνω θέλω να το πληρώνω μόνη μου, από το μπότοξ μέχρι τα νύχια… τα μπουζούκια ποτέ»

Εξομολογητική διάθεση είχε το πρωί της Πέμπτης (27.11) μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» η Φαίη Σκορδά.

Όπως εξομολογήθηκε αναφορικά με το θέμα των χρημάτων που συζητούν ανα διαστήματα οι άνθρωποι της showbiz, εκείνη θέλει να πληρώνει τα πάντα μόνη της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέλω να πω κάτι, δεν έχω πάει πάρα πολλές φορές στα μπουζούκια. Αλλά πραγματικά, τώρα συνειδητοποίησα μόλις ότι δεν έχω πληρώσει ποτέ», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Ενώ μου αρέσει σαν άνθρωπος πάντα, οτιδήποτε κάνω, από τη γιατρό μου που θα πάω να κάνω το botox μέχρι τα νύχια μου, εγώ θέλω να πληρώνω. Δε μου αρέσει καθόλου στα προσωπικά μου έξοδα να μην πληρώνω.

Στα μπουζούκια δεν έχω πληρώσω ποτέ. Δεν έχει τύχει, γιατί είμαι καλεσμένη. Γι’ αυτό. Εννοώ ότι είμαι καλεσμένη σε μια παρέα», αποκάλυψε.