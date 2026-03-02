Εύη Βατίδου: «Είναι δύσκολο να ξεχάσεις τον Αλέξη Κούγια – Περίμενα περισσότερο κόσμο στο ετήσιο μνημόσυνο»

Η Εύη Βατίδου παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες την Κυριακή 1 Μαρτίου, παρευρισκόμενη στο ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια. Η πρώην σύζυγος του γνωστού ποινικολόγου θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, μιλώντας με συγκίνηση για τον άνθρωπο που υπήρξε στη ζωή της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της μετά την απώλεια του πατέρα τους και περιέγραψε τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην οικογενειακή τους ζωή, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης που τους παρέχει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Όλα όσα είπε η Εύη Βατίδου

«Ο χρόνος βοηθάει, εννοείται. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι, είναι πολύ δύσκολες στιγμές, ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια γενικότερα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ειπωθεί κάτι, σιγή και σιωπή είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο, αλλά ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ προσωπικό, αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες. Όσοι θέλησαν, είναι εδώ. Καλώς ήρθαν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους.

Τα παιδιά πήρανε πολλές ευθύνες φέτος και βλέπω ότι τα καταφέρνουνε πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Αναγκάζονται να μπουν σε μια διαδικασία και να πάρουν τον ρόλο σιγά-σιγά του πατέρα τους, σε όλα τα επίπεδα.

Οπότε εγώ πάντοτε θα είμαι δίπλα τους, από πίσω εκεί, να τα στηρίζω, να τους βοηθώ, να τους συμβουλεύω αν με χρειαστούν σε κάτι. Η μαμά είναι μαμά, δεν αλλάζει αυτό. Και νομίζω ότι πλέον είμαι και το μοναδικό τους στήριγμα από δω και στο εξής.

Πάρα πολλά πράγματα θυμάμαι από τον Αλέξη και μου έχουνε μείνει ευτυχώς οι καλές στιγμές. Και τώρα τον σκέφτομαι έτσι μόνο… δηλαδή όσο περνάει ο καιρός σκέφτομαι περισσότερο τις καλές του στιγμές. Αρχίζω να ξεχνάω τα άσχημα πράγματα και αυτό είναι και το πιο σημαντικό νομίζω», είπε η Εύη Βατίδου.

