Εύη Σαλταφερίδου: «Έχω ρήξη χιαστού και μηνίσκου» – Ο τραυματισμός που την άφησε εκτός Exathlon (βίντεο)

Η Εύη Σαλταφερίδου μίλησε στην εκπομπή «Το ΄Χουμε» για τη συμμετοχή της στο Exathlon και τον σοβαρό τραυματισμό που την οδήγησε εκτός παιχνιδιού.

Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης, που αποχώρησε εξαιτίας προβλήματος στο πόδι, περιέγραψε πώς συνέβη το ατύχημα και σχολίασε το ενδεχόμενο να τη δούμε στον νέο κύκλο του Survivor.

«Γενικά είμαι καλά, αλλά με στεναχωρεί αυτό που έχει συμβεί γιατί με πάει πίσω στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Είναι ένα παιχνίδι οπότε ξέρεις ότι έχεις κι αυτά τα ρίσκα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε τις λεπτομέρειες του τραυματισμού της: «Ούτε εγώ κατάλαβα πως τραυματίστηκα, ίσως πάτησα στραβά και μου έφυγε το γόνατο. Δυστυχώς έχω ρήξη χιαστού και μηνίσκου, αλλά ευτυχώς δεν πονάω. Αυτές τις ημέρες θα πραγματοποιήσουμε το χειρουργείο;».

Όταν ρωτήθηκε για πιθανή συμμετοχή της στο νέο Survivor, απάντησε ξεκάθαρα: «Δεν θα πήγαινα φέτος το Survivor γιατί ο τραυματισμός μου θέλει μεγάλη αποκατάσταση, σίγουρα ένα μήνα ακινησία».