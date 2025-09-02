Exathlon: Ο σοκαριστικός τραυματισμός της Σταυρούλας Χρυσαειδή – «Γύρισε το πόδι της, πονάει πολύ»
Αποχώρησε από το παρκούρ με φορείο και δάκρυα στα μάτια
Μια δυσάρεστη στιγμή σημάδεψε το χθεσινοβραδινό επεισόδιο του «Exathlon», καθώς η Σταυρούλα Χρυσαειδή υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος. Η παίκτρια βρέθηκε στο έδαφος με έντονους πόνους, προκαλώντας ανησυχία στους συμπαίκτες και το τηλεοπτικό κοινό.
Το περιστατικό συνέβη όταν η Σταυρούλα Χρυσαειδή αγωνιζόταν ενάντια στη Στέλλα Ανδρεάδου. Με μεγάλη ταχύτητα, προσπαθούσε να ξεπεράσει τα εμπόδια της πίστας, όταν ξαφνικά, το πόδι της γύρισε απότομα.
Διαβάστε επίσης: Σταυρούλα Χρυσαειδή – Το βιογραφικό της παίκτριας του Exathlon
Αμέσως, οι συμπαίκτες της έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ η παραγωγή παρενέβη για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η εικόνα της τραυματισμένης παίκτριας σόκαρε τους τηλεθεατές, καθώς ήταν εμφανές πως ο τραυματισμός ήταν σοβαρός.
«Έπειτα από τον τραυματισμό της, η Σταυρούλα αποχώρησε με φορείο από το παρκούρ και κατευθύνεται προς το νοσοκομείο για να ελέγξουμε την κατάσταση του ποδιού της. Ο αγώνας θα συνεχίσει ακριβώς από το ίδιο σημείο που τραυματίστηκε η Σταυρούλα. Έχει αντικατασταθεί η παίκτρια της Πορτοκαλί ομάδας με την Εύη Σαλταφερίδου», είπε ο Γιώργος Καράβας για την παίκτρια.
Δείτε παρακάτω το βίντεο:
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις