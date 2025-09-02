Exathlon: Ο σοκαριστικός τραυματισμός της Σταυρούλας Χρυσαειδή – «Γύρισε το πόδι της, πονάει πολύ»

Μια δυσάρεστη στιγμή σημάδεψε το χθεσινοβραδινό επεισόδιο του «Exathlon», καθώς η Σταυρούλα Χρυσαειδή υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος. Η παίκτρια βρέθηκε στο έδαφος με έντονους πόνους, προκαλώντας ανησυχία στους συμπαίκτες και το τηλεοπτικό κοινό.

Το περιστατικό συνέβη όταν η Σταυρούλα Χρυσαειδή αγωνιζόταν ενάντια στη Στέλλα Ανδρεάδου. Με μεγάλη ταχύτητα, προσπαθούσε να ξεπεράσει τα εμπόδια της πίστας, όταν ξαφνικά, το πόδι της γύρισε απότομα.

Αμέσως, οι συμπαίκτες της έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ η παραγωγή παρενέβη για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η εικόνα της τραυματισμένης παίκτριας σόκαρε τους τηλεθεατές, καθώς ήταν εμφανές πως ο τραυματισμός ήταν σοβαρός.

«Έπειτα από τον τραυματισμό της, η Σταυρούλα αποχώρησε με φορείο από το παρκούρ και κατευθύνεται προς το νοσοκομείο για να ελέγξουμε την κατάσταση του ποδιού της. Ο αγώνας θα συνεχίσει ακριβώς από το ίδιο σημείο που τραυματίστηκε η Σταυρούλα. Έχει αντικατασταθεί η παίκτρια της Πορτοκαλί ομάδας με την Εύη Σαλταφερίδου», είπε ο Γιώργος Καράβας για την παίκτρια.

