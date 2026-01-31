Evangelia: «Η πιο γλυκιά μου ανάμνηση από την Κρήτη είναι η γιαγιά μου»

Με εμφανή συγκίνηση μίλησε η Evangelia για την αγαπημένη της γιαγιά, που έφυγε από τη ζωή το 2017, όταν βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31/01) καλεσμένη στην εκπομπή Eurovision.gr με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο στην ΕΡΤ.

«Η πιο γλυκιά μου ανάμνηση από την Κρήτη είναι η γιαγιά μου, που έφυγε το 2017. Αχ, δεν μπορώ… Θα κλάψω, αλήθεια… και βάφτηκα! Όχι, αλήθεια δηλαδή, τα παιδικά μου χρόνια ήταν τόσο όμορφα», εξομολογήθηκε αρχικά η νεαρή τραγουδίστρια, με τα μάτια της γεμάτα συγκίνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι τόσο τυχερή που έζησα αυτό που οι γονείς μου επέλεξαν αντί να με στείλουν όπου να ΄ναι, ας πούμε το καλοκαίρι. Ήταν στην Κρήτη, στο χωριό, με τη γιαγιά. Αυτή η πιο απλή ζωή και το πραγματικό νόημα της παρέας».

«Δηλαδή πόσες ώρες καθόμασταν στο μπαλκόνι και απλώς μου έλεγε ιστορίες, της έλεγα και ‘γω διάφορα. Όταν μάθαινα γιουκαλίλι, το ‘χα φέρει μαζί μου και μου είπε “πρέπει να μάθεις όμως και λύρα”. “Είναι λίγο δύσκολη η λύρα, γιαγιά” της έλεγα» πρόσθεσε, με τρυφερότητα, η Evangelia στην ΕΡΤ.

Στη διαδικασία συμμετέχουν συνολικά 28 τραγούδια, με τα μισά να διαγωνίζονται στον Α’ Ημιτελικό την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και τα υπόλοιπα 14 στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Από κάθε ημιτελικό θα προκριθούν επτά τραγούδια για τον Τελικό, αποκλειστικά βάσει της ψήφου του κοινού, καθιστώντας καθοριστική τη δυναμική της στιγμής και την ανταπόκριση των τηλεθεατών.