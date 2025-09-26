Eurovision 2026: Τα μέλη της EBU θα ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον προσεχή διαγωνισμό

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (European Broadcasting Union – EBU) θα ψηφίσουν τον Νοέμβριο σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2026 στη Βιέννη, σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης.

Η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung και η βρετανική Guardian ανέφεραν χθες, Πέμπτη (25/9), πως τα μέλη της EBU ενημερώθηκαν σχετικά με την ψηφοφορία με επιστολή του προέδρου της διοργάνωσης.

«Ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί σε έκτακτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης της EBU που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου», ανέφερε η EBU σε δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, χωρίς να κατονομάζει το Ισραήλ.

Η Kronen Zeitung περιέλαβε στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) της επιστολής, που αναφέρει πως το εκτελεστικό συμβούλιο της EBU παραδέχεται ότι δεν μπορεί να καταλήξει σε συναινετική θέση σχετικά με τη συμμετοχή της ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης KAN. Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα της επιστολής.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, το συμβούλιο της ισπανικής ραδιοτηλεόρασης RTVE ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από τον διαγωνισμό του 2026, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη, αν το Ισραήλ λάβει μέρος σε αυτόν.

Η Ισπανία είναι η πέμπτη χώρα που αναλαμβάνει τη δέσμευση αυτή μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία, και η πρώτη των λεγόμενων “Μεγάλων Πέντε” –μιας ομάδας που περιλαμβάνει επίσης τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Οι χώρες αυτές προκρίνονται αυτόματα στον τελικό γύρο του διαγωνισμού.

Η Eurovision, που τονίζει ότι είναι πολιτικά ουδέτερη, αντιμετώπισε αντιπαράθεση φέτος σε σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα.

Τον Σεπτέμβριο, Επιτροπή Έρευνας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) κατέληξε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα — κατηγορίες που το Ισραήλ χαρακτήρισε σκανδαλώδεις.

Αρκετές χώρες είχαν καλέσει την EBU, μια συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που διοργανώνει και είναι συμπαραγωγός του ετήσιου διαγωνισμού, να αποκλείσει το Ισραήλ από τον διαγωνισμό του 2025.

Ο Αυστριακός τραγουδιστής JJ, που ήταν ο νικητής φέτος, έχει ταχθεί επίσης υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ το 2026.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ