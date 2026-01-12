Eurovision 2026: Στον πρώτο ημιτελικό θα διαγωνιστεί η Ελλάδα στις 12 Μαΐου – Στον Β’ ημιτελικό η Κύπρος
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της κλήρωσης
Στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026 θα διαγωνιστεί η Ελλάδα όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας 12/1 μετά από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε.
Συγκεκριμένα, η ελληνική συμμετοχή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα θα κληθεί να συμμετάσχει στο πρώτο μισό του πρώτου ημιτελικού του μουσικού διαγωνισμού.
Αναλυτικά:
1ος ημιτελικός:
α΄μισό: Γεωργία, Πορτογαλία, Κροατία, Σουηδία, Φινλανδία, Μολδαβία, Ελλάδα
β’μισό: Μαυροβούνιο, Εσθονία, Σαν Μαρίνο, Πολωνία, Βέλγιο, Λιθουανία, Σερβία, Ισραήλ
2ος ημιτελικός:
α΄μισό: Αρμενία, Ρουμανία, Ελβετία, Αζερμπαϊτζάν, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Τσεχία.
β’μισό: Αλβανία, Δανία, Κύπρος, Νορβηγία, Μάλτα, Αυστραλία, Ουκρανία, Λετονία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις