Eurovision 2026: Στον πρώτο ημιτελικό θα διαγωνιστεί η Ελλάδα στις 12 Μαΐου – Στον Β’ ημιτελικό η Κύπρος

Στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026 θα διαγωνιστεί η Ελλάδα όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας 12/1 μετά από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε.

Συγκεκριμένα, η ελληνική συμμετοχή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα θα κληθεί να συμμετάσχει στο πρώτο μισό του πρώτου ημιτελικού του μουσικού διαγωνισμού.

Αναλυτικά:

1ος ημιτελικός:

α΄μισό: Γεωργία, Πορτογαλία, Κροατία, Σουηδία, Φινλανδία, Μολδαβία, Ελλάδα

β’μισό: Μαυροβούνιο, Εσθονία, Σαν Μαρίνο, Πολωνία, Βέλγιο, Λιθουανία, Σερβία, Ισραήλ

2ος ημιτελικός:

α΄μισό: Αρμενία, Ρουμανία, Ελβετία, Αζερμπαϊτζάν, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Τσεχία.

β’μισό: Αλβανία, Δανία, Κύπρος, Νορβηγία, Μάλτα, Αυστραλία, Ουκρανία, Λετονία.