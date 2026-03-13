Eurovision 2026: Σε ποια θέση είναι ο Akylas στα στοιχήματα μετά την κυκλοφορία του βιντεοκλίπ του «Ferto»

Με το βλέμμα στραμμένο στη Βιέννη και τη μεγάλη σκηνή της Eurovision 2026, η ελληνική συμμετοχή μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη φάση της προετοιμασίας της. Ο Akylas, ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς η επίσημη κυκλοφορία του βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Ferto» έφερε ανακατατάξεις στους πίνακες των προγνωστικών.

Αν και η οπτικοποίηση του κομματιού απέσπασε θετικά σχόλια για την αισθητική της, οι στοιχηματικές αποδόσεις κατέγραψαν μια μικρή διακύμανση που απασχολεί τους φίλους του θεσμού.

Σε ποια θέση είναι ο Akylas στα στοιχήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το poll του Eurovisionworld.com, η Ελλάδα και ο Akylas παραμένουν σε τροχιά επιτυχίας, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης.

Ωστόσο, οι αριθμοί δείχνουν μια μικρή υποχώρηση της τάξης του 2%, με τις πιθανότητες νίκης να διαμορφώνονται πλέον στο 7%. Αυτή η μεταβολή, αν και μικρή, δείχνει πόσο ρευστό είναι το σκηνικό καθώς πλησιάζουμε στον Μάιο, ειδικά όταν οι ανταγωνιστές παρουσιάζουν εξίσου δυναμικές προτάσεις.

Στην κορυφή των στοιχημάτων η Φινλανδία φαίνεται να έχει «κλειδώσει» την πρωτιά με 29%, ενώ η Γαλλία και η Δανία ακολουθούν με 12% και 11% αντίστοιχα.

Πιο χαμηλά στην πρώτη δεκάδα συναντάμε το Ισραήλ με 5% και την Τσεχία με 3%, ενώ η Κύπρος με την Andigoni Buxton και το «Jalla» βρίσκεται πλέον στην 11η θέση με 2%.

Το βιντεοκλίπ του «Ferto», που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 11 Μαρτίου και είναι πλέον διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube, προσφέρει μια εντελώς διαφορετική οπτική εμπειρία.

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση των Jim Georgantis και San Tierrez, το αποτέλεσμα είναι γεμάτο ένταση, γρήγορα cuts και μια διάθεση που θυμίζει έντονα τη gaming κουλτούρα.

Σημαντικές πληροφορίες για τον 70ο διαγωνισμό

Να θυμίσουμε ότι Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, μετά τη νίκη του καλλιτέχνη JJ με το τραγούδι “Wasted Love” στο Μπάζελ.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο στάδιο Wiener Stadthalle. Ο Α’ Ημιτελικός θα γίνει στις 12 Μαΐου, ο Β’ Ημιτελικός στις 14 Μαΐου και ο Μεγάλος Τελικός το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.

Στον φετινό διαγωνισμό θα συμμετάσχουν 35 χώρες, με σημαντικές επιστροφές αλλά και ηχηρές απουσίες.

Συγκεκριμένα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία επιστρέφουν στη σκηνή, ενώ πέντε χώρες (Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισπανία) επέλεξαν να απέχουν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Οι αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας

Σημαντικές αλλαγές θα εφαρμοστούν και στους κανονισμούς ψηφοφορίας για την ενίσχυση της διαφάνειας.

Το όριο των ψήφων ανά μέσο πληρωμής μειώνεται από 20 σε 10, ενθαρρύνοντας το κοινό να μοιράσει τη στήριξή του σε περισσότερες συμμετοχές.

Οι κριτικές επιτροπές επιστρέφουν στους Ημιτελικούς (μαζί με το κοινό), ενώ οι κριτικές επιτροπές κάθε χώρας διευρύνονται από 5 σε 7 μέλη, περιλαμβάνοντας πλέον και νεότερους επαγγελματίες (18-25 ετών).