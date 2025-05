Η Klavdia μάγεψε την Ευρώπη και την Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου, 17 Μαΐου, στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2025 στη Βασιλεία. Η εκπρόσωπος της χώρας μας ανέβηκε στη σκηνή του St. Jakobshalle και ερμήνευσε με πάθος και συγκίνηση την «Αστερομάτα», αποσπώντας ένα θερμό χειροκρότημα από το κοινό στην αρένα.

Η νεαρή τραγουδίστρια εντυπωσίασε για ακόμη μια φορά με τις εξαιρετικές φωνητικές της ικανότητες, καταφέρνοντας να μεταδώσει όλο το συναίσθημα του τραγουδιού. Η σκηνική παρουσία, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου creative director Φωκά Ευαγγελινού, ανέδειξε με θεατρικό και συγκινητικό τρόπο το κεντρικό θέμα του «Αστερομάτα», που δεν είναι άλλο από τον πόνο του αποχωρισμού.

Η Klavdia έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, ερμηνεύοντας με ψυχή και αφοσίωση, με στόχο να κερδίσει την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού και των εθνικών επιτροπών και να χαρίσει στην Ελλάδα μια αξιόλογη θέση στην τελική κατάταξη.

Η εμφάνισή της δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, με τους Έλληνες τηλεθεατές να εκφράζουν τον ενθουσιασμό και την περηφάνια τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το X/Twitter πλημμύρισε από αποθεωτικά σχόλια για την Klavdia και την ερμηνεία της.

Χρήστες από όλη την Ελλάδα εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τη φωνή της, την σκηνική της παρουσία και το συγκινητικό μήνυμα του τραγουδιού. «Μας έκανες περήφανους!», «Φωνάρα!», «Υπέροχη ερμηνεία, μπράβο Klavdia!», «Συγκλονιστική!», ήταν μερικά μόνο από τα εκατοντάδες σχόλια που κατέκλυσαν την πλατφόρμα.

Η ανταπόκριση των Ελλήνων χρηστών του X/Twitter αποδεικνύει την αγάπη και την υποστήριξη προς την Klavdia και την προσπάθειά της στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Proud of my homeland, best #Eurovision entry in a decade. An ethereal masterpiece, felt goosbumps from first notes to the end. Well done Klavdia!

VOTE for #GREECE #17! #eurovisiongr #Eurovision2025 #esc2025 pic.twitter.com/0e3qPdzR7y