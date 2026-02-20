Έρικ Ντέιν: Το συγκλονιστικό μετά θάνατον μήνυμα στις κόρες του (Βίντεο)

Ο Έρικ Ντέιν σε μια συνέντευξη λίγο πριν τον θάνατό του έστειλε το δικό του μήνυμα στις κόρες του.

Ο διάσημος ηθοποιός που πέθανε σε ηλικία 53 ετών καθώς έδινε μάχη την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) μίλησε στο Netflix στη σειρά συνεντεύξεων με με τίτλο «Famous Last Words», με τον όρο να μεταδοθεί αυτή η συνέντευξη όταν ο διάσημος ηθοποιός φύγει από τη ζωή όπως και έγινε.

«Αυτά τα λόγια είναι για εσάς. Προσπάθησα. Μερικές φορές σκόνταψα, αλλά προσπάθησα. Συνολικά περάσαμε υπέροχα, έτσι δεν είναι; Θυμάμαι όλες τις φορές που περνούσαμε στην παραλία, εσείς οι δύο, εγώ και η μαμά -στη Σάντα Μόνικα, στη Χαβάη, στο Μεξικό.

Σας βλέπω τώρα να παίζετε στον ωκεανό για ώρες, τα μικρά μου παιδιά του νερού. Εκείνες οι μέρες, με όλη τη σημασία της λέξης, ήταν παράδεισος. Θέλω να σας πω τέσσερα πράγματα που έμαθα από αυτή την ασθένεια, και ελπίζω να μην με ακούσετε απλώς. Ελπίζω να με αφουγκραστείτε» είπε σε μήνυμα του προς τις κόρες του. “I hope I've demonstrated that you can face anything, you can face the end of your days, you can face hell with dignity. Fight, girls, and hold your heads high. Billie and Georgia, you are my heart, you are my everything. Goodnight. I love you.



Στη συνέχεια, ο Έρικ Ντέιν, πρόσθεσε: «Πρώτον, να ζείτε τώρα. Αυτή τη στιγμή. Στο παρόν. Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα να το κάνω. Για χρόνια περιπλανιόμουν διανοητικά και χανόμουν στο μυαλό μου για μεγάλα χρονικά διαστήματα, βυθισμένος στην αυτολύπηση, την ντροπή και την αμφιβολία. Ξαναέπαιζα αποφάσεις, αμφισβητούσα τον εαυτό μου. “Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Δεν έπρεπε ποτέ να κάνω εκείνο.” Τέλος. Από καθαρή ανάγκη επιβίωσης, αναγκάζομαι να μένω στο παρόν. Αλλά δεν θέλω να βρίσκομαι πουθενά αλλού. Το παρελθόν περιέχει μεταμέλειες. Το μέλλον παραμένει άγνωστο. Άρα, πρέπει να ζεις τώρα. Το παρόν είναι το μόνο που έχεις. Να το εκτιμάς. Να τιμάς κάθε στιγμή.

Δεύτερον, ερωτευτείτε. Όχι απαραίτητα με έναν άνθρωπο, αν και το προτείνω κι αυτό. Αλλά ερωτευτείτε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας. Βρείτε αυτό που σας κάνει να θέλετε να σηκωθείτε το πρωί, που σας δίνει ώθηση όλη μέρα. Ερωτεύτηκα για πρώτη φορά όταν ήμουν περίπου στην ηλικία σας. Ερωτεύτηκα την υποκριτική. Αυτή η αγάπη τελικά με βοήθησε να ξεπεράσω τις πιο σκοτεινές ώρες, τις πιο σκοτεινές μέρες, την πιο σκοτεινή χρονιά μου. Ακόμα αγαπώ τη δουλειά μου, ακόμα την προσδοκώ, ακόμα θέλω να σταθώ μπροστά σε μια κάμερα και να παίξω τον ρόλο μου. Η δουλειά μου δεν με ορίζει, αλλά με ενθουσιάζει. Βρείτε κάτι που σας ενθουσιάζει. Βρείτε το μονοπάτι σας, τον σκοπό σας, το όνειρό σας. Και κυνηγήστε το. Πραγματικά κυνηγήστε το.

Η τρίτη συμβουλή μου είναι να επιλέγετε προσεκτικά τους φίλους σας και η τέταρτη να παλεύετε με κάθε ίχνος της ύπαρξής σας και με αξιοπρέπεια. Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις, υγείας ή άλλες, να παλεύετε. Ποτέ να μην τα παρατάτε. Να παλεύετε μέχρι την τελευταία σας ανάσα. Αυτή η ασθένεια παίρνει σιγά-σιγά το σώμα μου, αλλά δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου».

Έρικ Ντέιν: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο ALS από την οποία πέθανε ο ηθοποιός

Μόλις δέκα μήνες μετά τη διάγνωση με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, γνωστή ως νόσος ALS, σε ηλικία 53 ετών πέθανε ο ηθοποιός του Grey’s Anatomy, Έρικ Ντέιν, σκορπίζοντας θλίψη στο Χόλιγουντ.

Ο ίδιος ο Έρικ Ντέιν είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του 2025 ότι είχε διαγνωστεί με ALS, μια νευροεκφυλιστική νόσο που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας σε σταδιακή απώλεια μυϊκού ελέγχου. Μάλιστα, σύμφωνα με την Mayo Clinic, δεν υπάρχει θεραπεία για τη συγκεκριμένη πάθηση.

Η ALS έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό και μέσα από την περίπτωση του διάσημου φυσικού Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος έζησε για δεκαετίες με τη νόσο, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιστήμη και εμπνέοντας εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ασθένεια είναι επίσης γνωστή ως «νόσος του Λου Γκέρινγκ», από τον θρυλικό Αμερικανό παίκτη του μπέιζμπολ που διαγνώστηκε με την ασθένεια το 1939, φέρνοντας την στο προσκήνιο της παγκόσμιας κοινής γνώμης.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο ALS

Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση είναι μια σοβαρή νευροεκφυλιστική νόσος που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, οδηγώντας σε σταδιακή απώλεια της μυϊκής λειτουργίας.

Αν και θεωρείται σχετικά σπάνια, οι επιπτώσεις της πολύ επιβαρυντικές για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η ALS προκαλεί προοδευτική καταστροφή των κινητικών νευρώνων —των κυττάρων που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις, όπως το περπάτημα, η ομιλία, η κατάποση και η αναπνοή. Καθώς οι νευρώνες αυτοί καταστρέφονται, οι μύες ατροφούν και εξασθενούν.

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως σταδιακά και διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Τα πιο συχνά είναι:

-Μυϊκή αδυναμία στα χέρια ή στα πόδια

-Δυσκολία στην ομιλία ή στην κατάποση

-Μυϊκές κράμπες και συσπάσεις

-Προβλήματα συντονισμού και ισορροπίας

-Προοδευτική παράλυση

Με την πάροδο του χρόνου και καθώς η νόσος εξελίσσεται, οι ασθενείς χάνουν την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης, ενώ στα προχωρημένα στάδια επηρεάζεται και η αναπνοή. Παρότι η σωματική λειτουργία επιδεινώνεται, οι γνωστικές ικανότητες συχνά παραμένουν ανέπαφες.

Τα ακριβή αίτια της ALS δεν είναι πλήρως γνωστά, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι οφείλεται σε συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν, περίπου 90–95% των περιπτώσεων εμφανίζονται σποραδικά, χωρίς οικογενειακό ιστορικό, το 5–10% είναι κληρονομικό.

Πιθανοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν γενετικές μεταλλάξεις, περιβαλλοντικές επιδράσεις και ηλικία (συνήθως εμφανίζεται μεταξύ 40 και 70 ετών).

Προς το παρόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη εξέταση που να επιβεβαιώνει άμεσα τη νόσο και η διάγνωση βασίζεται σε νευρολογικές εξετάσεις, ηλεκτρομυογράφημα και απεικονιστικές μεθόδους, ενώ συχνά απαιτείται αποκλεισμός άλλων παθήσεων.

Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για την ALS. Ωστόσο, φαρμακευτικές αγωγές μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου και υποστηρικτικές θεραπείες (φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, αναπνευστική υποστήριξη) βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.