Ο Έρικ Ντέιν, ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το Grey’s Anatomy, διαγνώστηκε από τη νόσο ALS (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση). Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μιλώντας στο περιοδικό People, αναφέροντας παράλληλα ότι ανυπομονεί για τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Euphoria που είναι πρωταγωνιστής.

Eric Dane Announces He Has Been Diagnosed with ALS (Exclusive) https://t.co/S88gsnbR5Z