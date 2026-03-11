Εριέττα Κούρκουλου: Βραδινή εμφάνιση σε παρουσίαση βιβλίου μαζί με τον Βύρωνα Βασιλειάδη (pics)

Η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρωνας Βασιλειάδης έκαναν μια ξεχωριστή κοινή εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Κιοσσέ, «Ενσυναίσθηση. Ακούγοντας με την καρδιά» στα Public Συντάγματος.

Η Εριέττα, ως ιδρύτρια του Kind Things, συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση. Μιλώντας με τον συγγραφέα, τόνισε πόσο κρίσιμη είναι η ενσυναίσθηση και η ουσιαστική ακρόαση στη σύγχρονη καθημερινότητα, στοιχεία που αποτελούν και τη βάση του νέου βιβλίου.

Στο πλευρό της ο Βύρων Βασιλειάδης

Ο Βύρωνας Βασιλειάδης παρακολούθησε την ομιλία της συζύγου του, στηρίζοντάς την για ακόμα μια φορά σε μια δράση με κοινωνικό πρόσημο.

Το ζευγάρι, που μετρά ήδη οκτώ χρόνια κοινής πορείας, φαίνεται να διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους του.

Πέρα από τις επαγγελματικές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις, απόλυτη προτεραιότητα παραμένουν οι δύο γιοι τους, ο Νίκος και ο μικρός Λέων.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λίγα λόγια για το βιβλίο του Βασίλη Κιοσσέ

Ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου δε σταμάτησε κάποιος να αγχώνεται επειδή κάποιος άλλος του είπε «μην αγχώνεσαι». Κι όμως, φαίνεται ότι εξακολουθεί να μας είναι δύσκολο να μη σπεύσουμε να δώσουμε μία συμβουλή, όταν κάποιος μοιράζεται μαζί μας μία σκέψη, μια εμπειρία, ένα δυσκόλεμα.

Η έννοια της ενσυναίσθησης υπερχρησιμοποιείται. Και παρά τη γενική χρήση της λείπει ένας κοινά συμφωνημένος ορισμός του τι στην πραγματικότητα είναι. Πολύς κόσμος τη μπερδεύει με τη συμπόνια ή τη συμπάθεια, αναρωτιέται πώς θα αποφύγει να ταυτιστεί ή εάν οφείλει να συμφωνεί με τον άλλον για να δείξει ενσυναίσθηση.

Δεν ξέρει αν η ενσυναίσθηση έχει να κάνει με τον πόνο του άλλου ή με οποιοδήποτε συναίσθημα νιώθει ο άλλος, και δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση «Γιατί δείχνουμε ενσυναίσθηση πιο εύκολα προς μια πληγωμένη γάτα και πιο δύσκολα σε θύματα πολέμου ή ενός ναυαγίου στο Αιγαίο».

Ακόμα και οι ειδικοί μεταξύ τους δεν έχουν έναν κοινά συμφωνημένο ορισμό.

Ο δρ Βασίλης Κιοσσές, μέσα από παραδείγματα και περιστατικά, ρίχνει φως στην έννοια της ενσυναίσθησης, στο πλαίσιο της ανάγκης που έχουμε όλοι μας να βρισκόμαστε σε σχέσεις και να αλληλεπιδρούμε με ανθρώπους που μας καταλαβαίνουν, μας σέβονται και μπορούν να μας ακούσουν χωρίς προϋποθέσεις.