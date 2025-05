Οι πρωταγωνιστές της θρυλικής ταινίας του 1986 «Ferris Bueller’s Day Off», Μάθιου Μπρόντερικ (Matthew Broderick) και Άλαν Ρακ (Alan Ruck), βρίσκονται σε συζητήσεις για να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους στη νέα κωμωδία «The Best Is Yet to Come».

Τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τζον Τέρτελταουμπ (Jon Turteltaub), ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Άλαν Λομπ (Allan Loeb), βασισμένο στην ομότιτλη γαλλική παραγωγή των Αλεξάντρ ντε λα Πατελιέρ (Alexandre de La Patelliere) και Ματιέ Ντελαπόρτ (Matthieu Delaporte).

Σύμφωνα με το Deadline, η φιλία των δύο ηθοποιών ξεκίνησε πριν από σχεδόν 40 χρόνια όταν πρωταγωνίστησαν στη διάσημη νεανική κωμωδία του Τζον Χιούζ (John Hughes).

Στη νέα κινηματογραφική περιπέτειά τους θα υποδυθούν και πάλι δύο κολλητούς φίλους. Αυτήν τη φορά, μία τεράστια παρεξήγηση θα πυροδοτήσει μία αγωνιώδη κούρσα ενάντια στον χρόνο. Οι δύο φίλοι θα επιβιβαστούν σε ένα αυτοκίνητο με στόχο να εντοπίσουν τον αποξενωμένο γιο του ενός, αλλά και να προλάβουν να πραγματοποιήσουν όλες εκείνες τις επιθυμίες που η ζωή συνεχώς τους ανέβαλλε.

Η ταινία χρηματοδοτείται από την MRC, ενώ η Lionsgate βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη διανομή της. Στο τιμόνι της παραγωγής θα είναι η Έιμι Μπερ (Amy Baer) για λογαριασμό της Gidden Media, ενώ στην εκτελεστική παραγωγή ο Ντιμίτρι Ρασάμ (Dimitri Rassam), ο οποίος είχε αναλάβει την παραγωγή της γαλλικής ταινίας το 2019 μέσω της εταιρείας Chapter 2. Στον ίδιο ρόλο και ο σεναριογράφος.

Οι συζητήσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία και οι δημιουργοί της ταινίας αισιοδοξούν για έναρξη των γυρισμάτων μέσα στο καλοκαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

