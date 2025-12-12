Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ – Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 60 ημέρες και της επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ

Στη «φάκα» της τροχαίας έπεσε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη που τα ξημερώματα της Παρασκευής (12.12) πιάστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα εκτυλίχθηκαν περίπου στις 03.00, όταν η αγαπημένη τραγουδίστρια έπεσε σε τυχαίο τροχονομικό έλεγχο και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς η πρώτη μέτρηση του αλκοτέστ έδειξε 0,15. Ακολούθησε και δεύτερη μέτρηση που έδειξε 0,10.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, στα δίκυκλα το όριο για την κατανάλωση αλκοόλ είναι 0,10 γεγονός που σημαίνει ότι η τραγουδίστρια ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 60 ημέρες, ενώ, της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ.

Παράλληλα, το μηχανάκι που οδηγούσε ακινητοποιήθηκε.