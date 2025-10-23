Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Ο Νίκος Συρίγος είναι τρυφερός άνθρωπος – Εγώ είμαι πιο ξινή»

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» μίλησε το πρωί της Πέμπτης (23.10) η Ελεωνόρα Ζουγανέλη που μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, ενώ, μίλησε και για τον αγαπημένο της Νίκο Συρίγο.

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μου και την αισθητική μου. Με έχει καθορίσει, τον σέβομαι, τον εκτιμώ και τον θαυμάζω πάρα πολύ βαθιά. Οπότε όλα αυτά με κάνουν να νιώθω μια πραγματική θλίψη, γιατί είναι σαν να χάνω έναν δικό μου άνθρωπο», σημείωσε αρχικά η αγαπημένη τραγουδίστρια.

«Εύχομαι το φως και το έργο του να μας οδηγεί και να μας εμπνέει» εξομολογήθηκε η ερμηνεύτρια για την απώλεια του σπουδαίου τραγουδοποιού», συμπλήρωσε.

«Ο Νίκος τοποθετείται πάντα για εμάς. Είναι τρυφερός άνθρωπος, εγώ είμαι πιο ξινή και δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτά που αισθάνομαι. Νιώθω μια ασφάλεια που με υπερασπίζεται, αν και δεν είναι ζητούμενο μου η ασφάλεια.

Δεν θυμώνω με τα σχόλια, άλλες φορές με πειράζουν άλλες όχι. Είναι μια κατάσταση που αποδέχομαι και πάω παρακάτω», πρόσθεσε.