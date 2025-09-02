Ελεονώρα Μελέτη: Εξασφάλισε ψήφισμα που στηρίζει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση

Με ένα δυναμικό ξεκίνημα στη δεύτερη χρονιά της θητείας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ελεονώρα Μελέτη σημείωσε μια καθαρή πολιτική νίκη που αναδεικνύει την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της.

Ως συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας, στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, η Ελεονώρα Μελέτη κατάφερε να εξασφαλίσει ένα κρίσιμο ψήφισμα.

Το ψήφισμα αυτό υποστηρίζει την πρωτοβουλία «My Voice, My Choice» και διασφαλίζει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, ασκώντας παράλληλα πίεση σε χώρες όπου η άμβλωση απαγορεύεται, με στόχο να αλλάξουν τη νομοθεσία τους.

Η συγκεκριμένη κίνηση ανοίγει τον δρόμο για να βρεθεί το ψήφισμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένη νομοθετική δράση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πρόκειται για μια σαφή απάντηση σε όσους έχουν μετατρέψει τα δικαιώματα των γυναικών σε ένα εργαλείο επικοινωνιακής αντιπαράθεσης, χωρίς ποτέ να φέρνουν απτά αποτελέσματα.