Ελένη Βουλγαράκη: Θα πηγαινοέρχομαι στη Λισαβόνα για να είμαι κοντά στον Φώτη Ιωαννίδη (βίντεο)

Η ραδιοφωνική παραγωγός Ελένη Βουλγαράκη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media, αλλά και για τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος μεταγράφηκε στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

«Δεν είναι ακριβώς παράπονο, είναι μια συνειδητοποίηση που έκανα, γιατί το να κάνει κριτική κάποιος, εντάξει οκ, αλλά το ότι κρυβόμαστε πίσω από αυτή την ομπρέλα και έχουμε την καραμέλα ότι όποιος έχει ανοιχτά σχόλια, εκτίθεται στα media, πρέπει να δέχεται και οποιοδήποτε σχόλιο. Δεν μιλάω για πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά, μιλάω για κατάρες, για αρρώστιες, προσβολές. Με αυτά δεν είμαι οκ. Αν κάποιος πιστεύει ότι με στενοχωρεί, κάνει λάθος», τόνισε η Βουλγαράκη.

Σχετικά με το αν θα ακολουθήσει τον σύντροφό της στη Λισαβόνα, απάντησε: «Θέλω να είμαι δίπλα στον σύντροφό μου οπότε θα πηγαινοέρχομαι στη Λισαβόνα. Θα είμαι λίγο εδώ, λίγο εκεί. Ο σκοπός είναι να είμαι κοντά του, αλλά η βάση μου να είναι Αθήνα. Μακάρι να βρεθεί η κατάλληλη συνθήκη για να τα συνδυάσω όλα. Ο Γιώργος Λιάγκας σε έβαλε να με ρωτήσεις αν μου έκανε πρόταση γάμου; Δεν ισχύει. Να κάνεις οικογένεια με τον σύντροφό σου, είναι κάτι που σκέφτεσαι αν βρίσκεται σε υγιή σχέση. Θα δούμε!»