Ελένη Βουλγαράκη εκφράζει θαυμασμό για τη νέα μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη έστειλε θερμό μήνυμα στήριξης στον αγαπημένο της Φώτη Ιωαννίδη, μετά τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η Βουλγαράκη, μέσα από τα social media της ομάδας, τόνισε ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστριά του και του ευχήθηκε να «λάμψει δυνατά», διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα είναι πάντα στο πλευρό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια σου. Λάμψε δυνατά Φώτη! Για πάντα στο πλευρό σου», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Βουλγαράκη για τη νέα σελίδα στην καριέρα του Φώτη Ιωαννίδη.

Δείτε την ανάρτηση της: