Ελένη Ράντου: Ξέσπασε μέσα από τα social media – «Σιχάθηκα την ενημέρωσή μας, με κάνει να ντρέπομαι»

Η Ελένη Ράντου δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διαχειρίζονται τα θέματα της επικαιρότητας, επιλέγοντας να εκφράσει τις «φορτισμένες» σκέψεις της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Η δημοφιλής ηθοποιός, γνωστή για την καυστική της ματιά και την κοινωνική της ευαισθησία, έκανε μια δημόσια παρέμβαση-καταγγελία, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ιεράρχηση των ειδήσεων και τη μετατροπή σοβαρών ζητημάτων σε θέαμα.

Το ξέσπασμα της Ράντου πυροδοτήθηκε από τον τρόπο που χειρίστηκαν τα ΜΜΕ δύο συγκεκριμένα γεγονότα των τελευταίων 24ώρων, τα οποία έμοιαζαν να αντιμετωπίζονται με την ίδια «ελαφρότητα» ή, αντιθέτως, με υπερβολική εστίαση στη «σκανδαλοθηρία».

Στο στόχαστρό της βρέθηκε, αφενός, η κάλυψη του τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, το οποίο έλαβε μεγάλες διαστάσεις στα τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα.

Αφετέρου, η Ελένη Ράντου επισήμανε την αντιμετώπιση του θέματος της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, υπονοώντας πως ένα τόσο σοβαρό ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υγείας χάνεται μέσα στον καταιγισμό των lifestyle ειδήσεων.

Τι έγραψε η Ελένη Ράντου στο Facebook

«Ένας άνθρωπος μες τη μέση του Συντάγματος, όχι πολύ μακριά, προφέρει τη ζωή του με αντίτιμο μια αληθινή πληροφορία για το παιδί του, κι όλα τα μέσα ασχολούνται με τις υλικές βλάβες ενός τροχαίου. Εντάξει, καταλαβαίνω…

Όταν τα γεγονότα είναι πραγματικά σκληρά, πάντα αλληθωρίζουμε. Κοιτάμε αυτά που μας διασκεδάζουν κιόλας. Αλλά αν ξαναπέσω σ’ άλλη δημοσίευση για το τροχαίο, θα τα κλείσω όλα. Σιχάθηκα την ενημέρωσή μας μέσα… Με κάνει να ντρέπομαι. Δεν είμαστε έτσι, έτσι μας θεωρούν», αναφέρει χαρακτηριστικά η ηθοποιός.