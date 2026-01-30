Έλενα Τσαγκρινού: Ο Dj Stephan εξομολογείται για τον χωρισμό τους – “Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια”

Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan μετά από 4 χρόνια κοινής πορείας πήραν την απόφαση να χωρίσουν, ωστόσο παραμένουν δεμένοι για το καλό του παιδιού τους. Η είδηση έγινε γνωστή από την ίδια την τραγουδίστρια η οποία σε συνέντευξή της την Πέμπτη (29/1) παραδέχτηκε το δυσάρεστο γεγονός, με τον Dj Stephan (Κώστα Στεφανίδη) να επιβεβαιώνει την είδηση στο Happy Day.

Συγκεκριμένα, δίχως να αναφέρεται στους λόγους που οδήγησαν την Έλενα Τσαγκρινού και τον ίδιο να χωρίσουν ανέφερε ότι ο καθένας πλέον ακολουθεί τον δικό του δρόμο, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι παραμένουν αγαπημένοι και μία «γροθιά» για το καλό του γιου τους.

“Για κάποιους προσωπικούς λόγους, αποφασίσαμε ο καθένας να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Ήταν μια κοινή απόφαση. Δεν συνέβη κάτι τραγικό μεταξύ μας, δηλαδή κάτι χοντρό, ήταν μία κοινή απόφαση. Τώρα θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια. Συνέβη τις τελευταίες μέρες”, ανέφερε αρχικά ο Dj Stephan για τον χωρισμό από την Έλενα Τσαγκρινού.

“Πιστεύω ότι όλα τα ζευγάρια τα επηρεάζει ο ερχομός ενός παιδιού. Ειδικά τον πρώτο χρόνο. Είμαστε ακόμα αγαπημένοι και ακόμα λέμε καλά λόγια ο ένας για τον άλλον, αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή έχουμε ένα παιδί, δεν θα έρθει το παιδί στο δικό μου το σπίτι και εγώ θα κατηγορώ τη μητέρα του ή θα πάει ο Ηρακλής στο δικό της σπίτι και θα κατηγορούν εμένα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, δηλαδή έχουμε κάθε μέρα επικοινωνία με την Έλενα Τσαγκρινού, έτσι κι αλλιώς”.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο ούτε από την δική του πλευρά ούτε από την Έλενα Τσαγκρινού αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Μένουμε αρκετά κοντά. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο (την επανασύνδεση). Δηλαδή το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρει ο καθένας τον εαυτό του και να κάνει αυτά που θέλει και να μεγαλώσουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε το παιδάκι μας. Δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο”.

Οι δηλώσεις της Έλενας Τσαγκρινού

Η Έλενα Τσαγκρινού σε συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη (29/1) χωρίς να πει λεπτομέρειες είχε αναφέρει ότι πλέον τραβούν χωριστούς δρόμους με τον Dj Stephan.

Χαρακτηριστικά η Έλενα Τσαγκρινού είπε: “Δε θα το αναπτύξω αυτό το θέμα, γιατί είναι λίγο προσωπικό και λίγο λεπτό και λίγο νωρίς. Ίσως είναι κάτι που πληγώνει. Καλύτερα να το αναπτύξουμε λίγο αργότερα. Στα social άρχισε να κυκλοφορεί η είδηση ότι χωρίσαμε όταν διαχωρίσαμε λίγο το επαγγελματικό μας κομμάτι. Με τον Κώστα αγαπιόμαστε πολύ, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα, αλλά ο καθένας κάνει και την ξεχωριστή του πορεία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά”.