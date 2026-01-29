Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η είδηση για τον χωρισμό της Έλενας Τσαγκρινού και του Dj Stephan, ενός ζευγαριού που έδειχνε να διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της κοινής του πορείας. Η είδηση της απόφασής τους να τραβήξουν χωριστούς δρόμους προκάλεσε έκπληξη, καθώς οι δυο τους είχαν μοιραστεί επανειλημμένα στιγμές από την οικογενειακή τους ευτυχία.

Το αποκλειστικό ρεπορτάζ μεταδόθηκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή, ο χωρισμός οριστικοποιήθηκε περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους, ο οποίος παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα και των δύο καλλιτεχνών.

Παρά την κοινή τους πορεία και τις δυσκολίες που είχαν ξεπεράσει μαζί στο παρελθόν, φαίνεται πως η σχέση τους ολοκλήρωσε τον κύκλο της, με το πρώην ζευγάρι να μένει σε ξεχωριστά σπίτια.

«Είναι λίγο νωρίς να αναπτύξω αυτό το θέμα και είναι κάτι που πληγώνει», δήλωσε, μεταξύ άλλων η Έλενα Τσαγκρινού για τον χωρισμό της.

Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του, Ηρακλή – Τριαντάφυλλο, τον Σεπτέμβριο του 2025 σε μια όμορφη τελετή στο Πόρτο Ράφτη.

Η Έλενα Τσαγκρινού είχε ξεκαθαρίσει σε πρόσφατες συνεντεύξεις της ότι ο γάμος της με τον DJ Stephan είχε αναβληθεί προσωρινά λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών τους με το μωρό, κάτι που ωστόσο αποδείχθηκε ότι τελικά δεν ήταν αυτός ο πραγματικός λόγος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: