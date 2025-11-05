Έλενα Παπαρίζου: To visualizer του «Καληνύχτα» ξεπέρασε τις 1 εκ. προβολές  στο YouTube

Η κορυφαία Ελληνίδα pop star, Έλενα Παπαρίζου, κυκλοφόρησε πριν λίγο διάστημα το καινούργιο της τραγούδι με τίτλο «Καληνύχτα» από τη Minos EMI, A Universal Music Company και το κοινό το αγάπησε πολύ γρήγορα καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια.

Το νέο pop anthem της τραγουδίστριας είναι δημιουργία του Teo Tzimas, και το visualizer έχει ξεπεράσει το 1 εκ. προβολές στο YouTube.

To «Καληνύχτα» έχει επίσης ξεχωρίσει στα social media, έχει γίνει viral στο Tik Tok, και μάλιστα αποτέλεσε no1 στη λίστα του Top 200 στο Shazam της Βουλγαρία.

Η Έλενα Παπαρίζου παράλληλα αποτελεί για 9η σεζόν coach του The Voice of Greece, και μάλιστα αναμένεται πολύ σύντομα να συνεργαστεί με τον ταλαντούχο Τάκη Ζαχαράτο στη σκηνή του Nox.

Επίσης, η Έλενα Παπαρίζου συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, και οι δύο ερμηνευτές ένωσαν τις φωνές τους για το «Λατρεύω», το οποίο αποτελεί ένα τραγούδι που αμέσως ξεχώρισε.