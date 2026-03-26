Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας της – Η λαμπερή της εμφάνιση

Η Έλενα Παπαρίζου έβαλε τέλος στην ανησυχία των θαυμαστών της, καθώς επέστρεψε στις εμφανίσεις της στη σκηνή του NOX. Ύστερα από μια μικρή παύση για λόγους υγείας, η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε και πάλι στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου, χαρίζοντας στο κοινό ένα μοναδικό σόου.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου η τραγουδίστρια εμφανίστηκε και πάλι στη σκηνή του Nox, αποδεικνύοντας ότι η πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της δεν την πτόησε καθόλου.

Η λαμπερή επιστροφή της Έλενας Παπαρίζου στο Nox:

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές μέρες, είχε αναβληθεί η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου στο Nox, λόγω αδιαθεσίας της τραγουδίστριας, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία για την κατάστασή της.

Η τραγουδίστρια είχε ενημερώσει τους θαυμαστές και τους διαδικτυακούς της φίλους ότι δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο, αλλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ, έπαθε ένα μεγάλο κρυολόγημα, το οποίο την ταλαιπώρησε.

Οι επιτυχημένες εμφανίσεις του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου στο NOX, η υπερπαραγωγή «The Velvet Night», πήραν παράταση και θα συνεχιστούν και μετά το Πάσχα.

Οι εκρηκτικές συναντήσεις τους στο Nox θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 29 Απριλίου.