Έλενα Μακρή Λυμπέρη: Αυτή ήταν η τελευταία επιθυμία του Αντώνη Λυμπέρη – «Ήθελε η τέφρα του να σκορπιστεί εκεί»

Για τον Αντώνη Λυμπέρη, την τελευταία επιθυμία του, αλλά και τη ζωή της μετά την απώλειά του μίλησε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης (13/10).

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην επιθυμία του συζύγου της να σκορπιστεί η τέφρα του σε ένα μέρος που είχε ξεχωριστή σημασία για εκείνον, αποκαλύπτοντας πώς η οικογένειά του φρόντισε να την εκπληρώσει. Παράλληλα, μίλησε με συγκίνηση για την καθημερινότητά της μετά τον θάνατό του, εξηγώντας πως εξακολουθεί να τον σκέφτεται κάθε μέρα και να κρατά ζωντανές τις αναμνήσεις από την κοινή τους ζωή.

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“Είναι η πρώτη μου σκέψη το πρωί“, είπε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη.

Όπως εξομολογήθηκε, προσπαθεί να θυμάται τις όμορφες στιγμές που έζησαν μαζί, αφήνοντας πίσω τις δύσκολες εικόνες των τελευταίων χρόνων. Η ίδια αναφέρθηκε, επίσης, στα παιδιά τους, τα οποία αποτελούν σημαντικό στήριγμα για εκείνη, αλλά και στο ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στα σχέδιά της.