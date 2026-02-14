Έφη Θώδη: Το βιογραφικό της “βασίλισσας” του παραδοσιακού και δημοτικού τραγουδιού

Η Έφη Θώδη, η «βασίλισσα» του παραδοσιακού και δημοτικού τραγουδιού, έχει ταυτίσει το όνομά της με τα μεγαλύτερα δημοτικά πανηγύρια. Η συμμετοχή της στο φετινό «Just the 2 of Us» αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στο πληθωρικό βιογραφικό της, με την ίδια να υπόσχεται μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας που μόνο η ίδια ξέρει να προσφέρει.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή:

Η πλούσια επαγγελματική της διαδρομή

Η Έφη Θώδη ξεκίνησε την μουσική της πορεία το 1984 από τα Βραγκιανά Καρδίτσας και πολύ σύντομα καθιερώθηκε ως η κορυφαία φωνή του δημοτικού τραγουδιού, κάνοντας το «Γλύκα Γλύκα» εθνική επιτυχία.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η Έφη Θώδη τόλμησε να παντρέψει το δημοτικό/λαϊκό ιδίωμα με την ποπ ξένη μουσική, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συζητήθηκε έντονα.

Η διασκευή της στο «Can’t Take My Eyes Off You», με τον χαρακτηριστικό της τρόπο ερμηνείας, έγινε viral πολύ πριν ο όρος καθιερωθεί πλήρως στην Ελλάδα, χαρίζοντάς της μια νέα, cult δημοφιλία, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες.

Αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος της ελληνικής υπαίθρου, η Έφη Θώδη έχει γράψει τα δικά της χιλιόμετρα στις πίστες, μετρώντας χιλιάδες εμφανίσεις σε παραδοσιακά πανηγύρια από άκρη σε άκρη της Ελλάδας.

Κάθε της παρουσία αποτελεί εγγύηση για sold out διοργανώσεις, καθώς χιλιάδες κόσμου συρρέουν για να την απολαύσουν από κοντά, μετατρέποντας κάθε χωριό και πλατεία σε ένα ατελείωτο γλέντι που κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της μέρας. efithodi.official / Instagram

Ο νευρικός κλονισμός και η νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική

Η Έφη Θώδη βίωσε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της το 2009, η οποία οδήγησε στη νοσηλεία της στην ψυχιατρική κλινική του Σισμανόγλειου νοσοκομείου.

Πριν από τη νοσηλεία της, η λαϊκή ερμηνεύτρια είχε υποστεί νευρικό κλονισμό και είχε εξαφανιστεί για μερικές ημέρες. Εκείνη την περίοδο είχε κάνει τηλεοπτικές εμφανίσεις υποστηρίζοντας ότι κατέχει πνευματικές θεραπευτικές δυνάμεις και ότι έβλεπε θεϊκά οράματα.

«Δεν υπάρχει θέμα ταμπού στα ψυχικά νοσήματα. Η εποχή που ζούμε είναι σχιζοφρενική. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι να μην τα βάζει μέσα του και να συμβουλεύεται τους γιατρούς. Θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά που πέρασα με έκαναν πιο δυνατή, πιο ανθρώπινη και με έφεραν κοντά στον κόσμο και στον Θεό. Εμένα τότε πειράχτηκαν τα νεύρα μου. Τώρα παίρνω κάθε πρωί μισό χάπι και αυτό επειδή μου το λέει η ψυχίατρός μου», έχει δηλώσει στην εφημερίδα «On Time».

Η viral κόντρα της με την Μαρίνα Σάττι

Η Έφη Θώδη βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας και για μια viral «κόντρα» με τη Μαρίνα Σάττι, με αφορμή τη συμμετοχή της δεύτερης στη Eurovision του 2024.

Η Έφη Θώδη είχε ασκήσει έντονη κριτική στο τραγούδι «ZARI» της Μαρίνας Σάττι, εκφράζοντας την άποψη πως δεν αντιπροσωπεύει την ελληνική παράδοση.

«Θα ήθελε πολύ να είναι σαν το “Γλύκα Γλύκα” το Ζάρι. Να διευκρυνίσουμε γιατί ο κόσμος έχει μυαλό και ξέρει πολύ καλά ποιανού είναι το “Γλύκα Γλύκα”. Είναι δικό μου, γράφτηκε μόνο για εμένα. Πρώτη εκτέλεση την έχω κάνει εγώ με τον Γιώργο Δημητρόπουλο στο κλαρίνο. Η μαϊμού, όσο ψηλά και να φτάσει ο πισινός της φαίνεται. Δεν θα μιλάμε για την ιστορία μας; Γιατί εγώ είμαι μια ιστορία, είτε το θέλουν είτε όχι, είμαι η ιστορία της Ελλάδος», είχε δηλώσει τότε η Έφη Θώδη.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, η Μαρίνα Σάττι κάλεσε την Έφη Θώδη στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Τεχνόπολη και οι δυο τους τραγούδησαν μαζί το «Γλύκα Γλύκα», βάζοντας τέλος στην παρεξήγηση.

Η Έφη Θώδη δήλωσε πρόσφατα ότι πλέον είναι φίλες. Μάλιστα, είχε παρευρεθεί και στο πάρτι για την απονομή του πλατινένιου δίσκου της Μαρίνας Σάττι, σχολιάζοντας χιουμοριστικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι αυτή η κόντρα τις έφερε πιο κοντά.

Η κακοποιητική σχέση με πρώην σύντροφό της

Λίγους μήνες πριν η Έφη Θώδη είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο περιοδικό “Λοιπόν” και αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί κακοποίηση από πρώην σύντροφό της. Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει: “Είχα έναν σύντροφο που με ζήλευε τρομερά. Ήταν ψυχανώμαλος και είχε σηκώσει χέρι πάνω μου και μου έλεγε βρισιές. Με κακοποιούσε μέχρι που τον έδιωξα. Ήταν ακραία η συμπεριφορά του και μου έλεγε να μην γελάω. Μου έλεγε “θα είμαι κάτω από την πίστα και θα σε παρακολουθώ. Αν χαμογελάσεις αλίμονο σου”. Εμένα τώρα να μου κόψεις το γέλιο… Δεν τον κατήγγειλα στην αστυνομία, αλλά τον χώρισα”.