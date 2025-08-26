Έφη Θώδη: Έγινε viral στο TikTok με το… Labubu της – «Θα κοιμάμαι παρεούλα μαζί του»

Η Έφη Θώδη έγινε και πάλι viral στα social media, ακόμα και χωρίς να είναι επαγγελματίας TikToker. Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό, η τραγουδίστρια παρουσίασε με τον δικό της μοναδικό τρόπο ένα από τα δημοφιλή λούτρινα παιχνίδια Labubu, τα οποία έχουν κατακλύσει τα social media.

Η ανάρτηση της Έφης Θώδη, που γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ξεκινά με εκείνη να κάθεται απέναντι από την κάμερα, με ένα πλατύ χαμόγελο και την χαρακτηριστική της διάθεση για χιούμορ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλά μου φιλαράκια σήμερα θα κάνουμε unboxing με το αυθεντικό λαμπούκο» λέει η ίδια, πριν ανοίξει τη συσκευασία και αποκαλύψει το θαλασσί Labubu.

Στο βίντεο, η Έφη Θώδη δεν διστάζει να αυτοσαρκαστεί και να κάνει ατάκες που γρήγορα έγιναν viral. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, αναφέρει ότι θα κοιμάται «παρεούλα μαζί του», ενώ η ατάκα που κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν η αναφορά της ότι το δικό της Labubu είναι «24 καρατίων».

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου κατάλαβαν αμέσως την έμμεση «σπόντα» προς τη δημοφιλή influencer Lilz Bullz, η οποία είχε παρουσιάσει και εκείνη πρόσφατα το δικό της Labubu.

Να σημειωθεί ότι πίσω από τα δημοφιλή Labubu βρίσκεται η κινεζική αυτοκρατορία παιχνιδιών Pop Mart, μια εταιρεία δισεκατομμυρίων που έχει κατακτήσει τον κόσμο των λούτρινων παιχνιδιών.

Δείτε το βίντεο: