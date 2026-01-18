Έφη Παπαθεοδώρου: «Δεν μπορώ πια να το δω το Παρά Πέντε, μου λείπει η Ειρήνη Κουμαριανού»

Για τους λόγους που πλέον δυσκολεύεται να παρακολουθήσει με την ίδια άνεση την επιτυχημένη σειρά «Στο παρά πέντε» μίλησε με ειλικρίνεια η Έφη Παπαθεοδώρου, στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά, το πρωινό της Κυριακής 18 Ιανουαρίου, στην ΕΡΤ.

«Απ’ ό,τι θυμάμαι, μου έλεγε ο Γιώργος Καπουτζίδης ότι το απέρριψαν το “Στο Παρά Πέντε” στην αρχή. Ειδικά για τον ρόλο της Θεοπούλας, του είχε προτείνει η Ειρήνη Κουμαριανού να είμαι εγώ, γιατί ήταν και άλλοι υποψήφιοι», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί η σειρά της προκαλεί πλέον έντονα συναισθήματα: «Δεν μπορώ πια να το δω το Παρά Πέντε, μου λείπει η Ειρήνη Κουμαριανού. Και που το έβλεπα τώρα, σκεφτόμουν… κοίταξε, να δεις. Γιατί και η Ειρήνη ήταν αδικημένη. Είχε κάνει ένα σωρό πράγματα και αναγνωρίστηκε μέσω του Παρά Πέντε».

Κλείνοντας, η Έφη Παπαθεοδώρου σχολίασε και το ενδεχόμενο συνέχειας της σειράς, λέγοντας: «Δεν μπορώ να είμαι στο νου του, αλλά νομίζω πως ο Γιώργος Καπουτζίδης πάρα πολύ καλά δεν συνεχίζει τη σειρά. Γιατί το Παρά Πέντε έχει ολοκληρωθεί».