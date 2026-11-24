Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, μετά τις επικρίσεις από την κυβέρνηση της Τρίπολης, δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις κατά ενός ρωσικού πολεμικού πλοίου και ενός εμπορικού πλοίου στα ύδατα της Λιβύης το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν μια νόμιμη πράξη αυτοάμυνας.

Ο Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι τόσο τα ρωσικά πολεμικά πλοία όσο και τα εμπορικά που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό είναι νόμιμοι στόχοι και το δικαίωμα της Ουκρανίας για αυτοάμυνα κατοχυρώνεται από το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

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Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης που έχει την έδρα της στην Τρίπολη καταδίκασε χθες την ουκρανική στρατιωτική επιχείρηση που βύθισε την ρωσική πολεμική κορβέτα Mercury στο ανατολικό λιμάνη της Βεγγάζης, λέγοντας ότι η Λιβύη δεν θα δεχθεί να εμπλακεί στην ρώσο-ουκρανική σύγκρουση.

Η Βεγγάζη ελέγχεται από τον στρατιωτικό διοικητή Χαλίφα Χάφταρ, του οποίου ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός έχει δεσμούς με τη Ρωσία. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που έχει την έδρα της στην Τρίπολη και έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ελέγχει την δυτική Λιβύη.

«Η Ουκρανία δεν “παρασύρει” κανέναν στον πόλεμο ούτε “μεταφέρει” τον πόλεμο οπουδήποτε», δήλωσε ο Σιμπίχα μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Η Ουκρανία σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης. Τονίζουμε ότι οι ενέργειες της Ουκρανίας αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ρωσικής ένοπλης επιθετικότητας και δεν έχουν ως στόχο να βλάψουν τη Λιβύη ή τον λαό της».

Το Διεθνές Δίκαιο δεν περιορίζει το δικαίωμα της αυτοάμυνας στο έδαφος όπου λαμβάνει χώρα η επιθετική ενέργεια: μπορεί να ασκηθεί στο έδαφος του επιτιθέμενου, ή στα διεθνή ύδατα, δήλωσε ο Σιμπίχα.

Η Ρωσία είπε είναι η χώρα που θέτει σε κίνδυνο τρίτες χώρες χρησιμοποιώντας τις αστικές τους υποδομές για τους στρατιωτικούς της σκοπούς.

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Το Institute for the Study of War( Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου) ανέφερε ότι η ρωσική πολεμική κορβέτα είχε σταματήσει για αρκετές μέρες στο λιμάνι της Βεγγάζης για ανεφοδιασμό και για προμήθειες, βάσει συμφώνου συνεργασίας, καθώς συνόδευε εμπορικά πλοία που μπορούν να μεταφέρουν στρατιωτικές προμήθειες στην Ρωσία.

Η κυβέρνηση τη ανατολικής Λιβύης στην Βεγγάζη ανακοίνωσε χθες ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ναυτικά drones ξεκίνησαν από την δυτική Λιβύη και ζήτησε από τον ΟΗΕ να ερευνήσει τους ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους η Ουκρανία έχει αναπτύξει στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες εκεί.

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Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας δεν έχει σχολιάσει δημόσια την επίθεση.

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία ευθύνεται για την ξεχωριστή επίθεση που έγινε το Σάββατο με drone σε ρωσικό φορτηγό πλοίο στα διεθνή ύδατα του Κόλπου της Φινλανδίας.

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Ο ίδιος ανέφερε ότι το πλοίο Sparta II, ήταν νόμιμος στόχος επειδή μετέφερε όπλα. Το πλοίο που υπέστη ζημιές επέστρεψε στο ρωσικό λιμένα της Αγίας Πετρούπολης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ