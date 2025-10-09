Δωροθέα Μερκούρη: «Ο Long COVID μου άφησε συμπτώματα κατάθλιψης και κόβεται η ανάσα μου»

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Δωροθέα Μερκούρη, η οποία θέλησε να μοιραστεί με το κοινό τη δική της προσωπική περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε. Η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη μάχη που έδωσε με το σύνδρομο του Long COVID, περιγράφοντας τα επίμονα και εξουθενωτικά συμπτώματα.

Πιο αναλυτικά, η Δωροθέα Μερκούρη περιέγραψε τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε στην καθημερινότητά της η παρατεταμένη ασθένεια μετά την αρχική νόσηση από τον κορονοϊό.

Όπως εξήγησε, το σύνδρομο του Long COVID την άφησε με εξαντλητική κόπωση και μια σειρά από άλλα συμπτώματα που δυσκόλευαν την επαγγελματική και προσωπική της ζωή.

«Είμαι ασθενής για δεύτερη φορά του Long COVID. Συμπτώματα εξάντλησης, κατάθλιψης, άρνηση για τη ζωή και μια ατελείωτη νύστα. Δεν δίνω σημασία, ξέρω ότι είναι αυτό και θα περάσει… Κάνω λίγα πράγματα, μόνο ό,τι πρέπει για την δουλειά μου και τα ζωάκια», εξομολογήθηκε αρχικά η ηθοποιός.

Και συνέχισε λέγοντας: «Δεν έχω κάνει γυμναστική 2 χρόνια διότι είχα αρρυθμίες στην καρδιά. Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί μπορεί να το έχετε και εσείς και να μην το ξέρετε. Αν δεν με προσέξω για μια μέρα μπορεί να είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, μπορεί να κόβεται η φωνή μου, να μην μπορώ να παίρνω ανάσες, να μην μπορώ να κάνω γυμναστική».

«Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς μου έχει αφήσει η COVID-19. Υπάρχουν συμπτώματα για τα οποία αναρωτιέσαι. Η θεραπεία μου αυτή τη στιγμή είναι τα αδέσποτα», συμπλήρωσε η Δωροθέα Μερκούρη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: