Δώρα Τσαμπάζη: «Έβλεπα τον Αλέξανδρο διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη»

Μία συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε η Δώρα Τσαμπάζη στην εκπομπή «Buongiorno» και στη δημοσιογράφο Νάνσυ Νικολαΐδου. Η σύζυγος του αείμνηστου Ολυμπιονίκη, Αλέξανδρου Νικολαΐδη, μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή της μετά την τραγική απώλεια, εστιάζοντας στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η ίδια και η οικογένειά της.

Η Δώρα Τσαμπάζη, η οποία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη δύναμη και σθένος μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο, άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο βάρος του πένθους.

«Αισθάνομαι ότι τα τρία χρόνια έχουν περάσει ανέλπιστα γρήγορα γιατί θεωρούσα ότι ο χρόνος, και η εξέλιξή μας μέσα στον χρόνο και ως οικογένεια, θα είναι βασανιστικός, γιατί εμείς ζούμε στιγμές, μεγαλώνουμε, αλλά εκεί ο χρόνος έχει σταματήσει», είπε αρχικά η Δώρα Τσαμπάζη.

Και πρόσθεσε: «Την πρώτη χρονιά ήμουν ένα φύλλο στον άνεμο, ένα κλαράκι που απλώς προσπαθούσε να σταθεί. Έχω δημιουργήσει σε όλους γύρω μου την εικόνα ότι το ‘χω, αλλά είναι μία παγίδα στην οποία πέφτω και εγώ η ίδια. Πλέον δεν προσποιούμαι, τώρα τη δύναμη την έχω κάνει κτήμα μου με πάρα πολλή δουλειά».

«Είναι τόσο βαθιά συγκλονιστικό αυτό που σου συμβαίνει, ειδικά όταν υπάρχει μια χρόνια νόσος, βλέπεις τον άνθρωπό σου σταδιακά να αργοσβήνει κι εμένα “έφυγε” και στην αγκαλιά μου. Εμένα αυτό με τάραξε συθέμελα. Τον πρώτο καιρό τον έβλεπα διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη, εφιάλτης», κατέληξε ολοκληρώνοντας η Δώρα Τσαμπάζη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: