Αλέξανδρος Νικολαΐδης: 3 χρόνια από τον θάνατό του – Η σπαρακτική ανάρτηση της Δώρας Τσαμπάζη

Τρία ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, από την ημέρα που ο δις αργυρός Ολυμπιονίκης του τάε κβον ντο, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, «έφυγε» από τη ζωή, νικημένος από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Ο χαμός του σε ηλικία μόλις 42 ετών συγκλόνισε το πανελλήνιο, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο μια σπουδαία αθλητική κληρονομιά, αλλά και ένα συγκλονιστικό μάθημα ζωής και αξιοπρέπειας.

Με αφορμή αυτή την ιδιαίτερα φορτισμένη επέτειο, η σύζυγός του, Δώρα Τσαμπάζη, θέλησε να μοιραστεί τον πόνο και τη νοσταλγία της, κάνοντας μια άκρως σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Η Δώρα Τσαμπάζη ανάρτησε μια συλλογή από οικογενειακές φωτογραφίες, στιγμιότυπα γεμάτα αγάπη και ευτυχία από την κοινή τους ζωή με τα παιδιά τους, συνοδεύοντάς τες με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα.

«Σαν σήμερα πριν τρία χρόνια πέταξες στο φως. Ο χρόνος κυλά, μα η απουσία σου μένει ήσυχη, βαθιά και παρούσα. Άφησες κενό και το κάναμε δύναμη. Άφησες ελπίδα και τη μετατρέψαμε σε χαμόγελα. Άφησες την αγάπη σου και την κάναμε ευτυχία. Να είσαι περήφανος. Δώρα, Ελεάννα. Γιώργος», έγραψε στην ανάρτησή της.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης έδωσε έναν γενναίο και αξιοπρεπή αγώνα ενάντια στο καρκίνωμα NUT, μια εξαιρετικά σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου.

Η τελευταία του επιθυμία, όπως είχε ανακοινώσει ο ίδιος λίγο πριν το τέλος, ήταν τα ολυμπιακά του μετάλλια να δημοπρατηθούν για την ενίσχυση παιδιών που έχουν ανάγκη.

Η ανάρτηση της Δώρας Τσαμπάζη στο Facebook: