Δώρα Παντέλη: Αποκάλυψε πώς έχασε τα κιλά της εγκυμοσύνης – Ποιο είναι το μυστικό της

Η Δώρα Παντέλη διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της, τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της Τζον. Η πρώην καλαθοσφαιρίστρια, νυν δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, έφερε στον κόσμο το μωράκι της στις 25 Ιουλίου σε ιδιωτικό μαιευτήριο της Αθήνας.

Παρόλο που ο ερχομός του μωρού έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της, η Δώρα Παντέλη παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια στα social media και επικοινωνεί συχνά με τους ακολούθους της. Στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας, δέχτηκε μία ερώτηση που αφορά ένα ζήτημα που απασχολεί πολλές γυναίκες μετά τη γέννα: τα κιλά της εγκυμοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, η Δώρα Παντέλη απάντησε με ειλικρίνεια και πληρότητα, χωρίς να διστάσει να μοιραστεί το «μυστικό» της. Όπως αποκάλυψε η ίδια, η απώλεια των κιλών δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μαγικής δίαιτας, αλλά της επιστροφής της στις συνήθειες που είχε πριν την εγκυμοσύνη.

«Η αλήθεια είναι πως προσπάθησα να μην πάρω πολλά κιλά στην εγκυμοσύνη -μόνο αυτά που έπρεπε, τα οποία είναι 12-15, όπως μου είχε πει και η γιατρός μου. Δεν έκανα δίαιτα- ούτε τώρα κάνω – τρώω απλά υγιεινά και με μέτρο. Το ίδιο και με τη γυμναστική, δεν έκανα υπερβολές, απλά είχα συνέπεια.

Μετά την εγκυμοσύνη, τα 8 πρώτα κιλά έφυγαν την πρώτη εβδομάδα χωρίς να κάνω τίποτα, δεν μπορούσα έτσι κι αλλιώς λόγω χειρουργείου. Μετά τη δεύτερη εβδομάδα άρχισα να περπατάω σιγά-σιγά και την τρίτη να κάνω κάποιες ασκήσεις για τον κόσμο μου. Το σημαντικό είναι να τρώμε σωστά και να πίνουμε νερό – το σώμα μας θα επανέλθει φυσικά στις 6 εβδομάδες», έγραψε η Δώρα Παντέλη.