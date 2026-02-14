DJ Deleasis – Το βιογραφικό του deejay που γίνεται viral με κάθε του εμφάνιση

Ο Dj Deleasis ή αλλιώς Σταμάτης Μαυράκης γίνεται viral με κάθε τραγούδι το οποίο ενώ παίζει μουσική, το «ερμηνεύει» με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Έχει καταφέρει να γίνει ευρύτερα γνωστός μέσα από διάφορα βίντεό του, ενώ αναμφίβολα πρόκειται για έναν από τους παίκτες του Just the two of Us που θα κάνει «χαμό» σε κάθε του εμφάνιση.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία και η καταγωγή του

Είναι γεννημένος στις 18 Μαρτίου του 1990 και είναι 35 ετών. Όσον αφορά την καταγωγή του, ο Dj Deleasis κατάγεται από την Αθήνα και συγκεκριμένα τον Ασπρόπυργο, στον οποίο έχει περάσει όλα τα παιδικά του χρόνια και ζει μέχρι και σήμερα.

Η ενασχόληση με την μουσική

Αναμφίβολα για τον Dj Deleasis η μουσική αποτελεί μία μορφή έκφρασης, τομέας που από πολύ μικρή ηλικία είχε δείξει ότι έχει κλίση. Έτσι, από όταν ήταν μόλις 15 ετών ξεκίνησε να εργάζεται ως deejay και σιγά-σιγά κατάφερε να χαράξει την δική του πορεία στον χώρο και να γίνει αρκετά περιζήτητος έχοντας πλέον πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας.

Ο Dj Deleasis όλα αυτά τα χρόνια έχει παίξει σε μερικά από τα πιο γνωστά club και bar σε όλη την Ελλάδα, ενώ κυρίως δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Πρόκειται για έναν άκρως αυθόρμητο χαρακτήρα που άνετα κάποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ως «η ψυχή της παρέας», ενώ το χιούμορ του είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του. Σε κάθε βίντεο το οποίο ανεβάζει στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media καταφέρνει τα likes και τα σχόλια να πέφτουν «βροχή», με τις στιγμές που έχει γίνει viral να είναι πλέον πάρα πολλές. Επίσης, το σήμα κατατεθέν του είναι το ιδιαίτερο στυλ του και τα χαρακτηριστικά γυαλιά του, τα οποία γενικά φροντίζει να φορά σε πάρα πολλές εμφανίσεις του.

Αναμφίβολα, μαζί με την Έφη Θώδη αποτελούν ένα από τα πιο «ξεχωριστά» ζευγάρια του J2US, που με την παρουσία τους δίνουν άλλον αέρα στο παιχνίδι.