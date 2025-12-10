Δήμος Αναστασιάδης: «Η δεύτερη εγκυμοσύνη της Τζένης ήταν σοκαριστική γιατί ο γιατρός μας είχε πει ότι απαγορεύεται»

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στην «Super Κατερίνα» ο Δήμος Αναστασιάδης μιλώντας με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τη Τζένη Θεωνά.

«Ο Αρίωνας τώρα πάει Α’ Δημοτικού. Η Τζένη είναι ένας άγγελος, μια εκπληκτική μητέρα, μια ταλαντούχα ηθοποιός, είναι πάρα πολλά πράγματα για μένα. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για εμένα. Όσο με στηρίζει, θέλω να τη στηρίζω κι εγώ. Ειδικά τώρα, που το νιώθω πολύ έντονα ότι με στηρίζει και είναι εκεί, με αυτοθυσία και παραμερίζει όλα αυτά για την οικογένεια», ανέφερε ο τραγουδιστής.

«Δε μιλάω μόνο για τη δουλειά, αλλά και για τον εαυτό της τον ίδιο. Μια γυναίκα που κυοφορεί εννιά μήνες, κάνει δεύτερο παιδί, χαλάει το σώμα της, θα πρέπει να το επαναφέρει, να επαναφέρει τη ζωή της, παραμερίζει τη διασκέδαση, το ότι είναι πολλές ώρες μέσα σε ένα σπίτι, είναι κάτι το ηρωικό για μένα. Τη θαυμάζω πάρα πολύ τη Τζένη», εξομολογήθηκε.

«Δε περιμέναμε ότι θα είμαστε τόσα χρόνια μαζί με τη Τζένη. Στην πραγματικότητα, όταν γνωριστήκαμε, πιστεύαμε ότι θα χωρίσουμε την επόμενη μέρα. Τελικά είναι μια σχέση που άντεξε και αντέχει στον χρόνο. Η ζωή καμιά φορά έχει περισσότερη φαντασία από εμάς. Είμαι καψούρης», αποκάλυψε.