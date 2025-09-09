Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Δημήτρης Σταρόβας: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα – «Εξακολουθεί να μου φαίνεται σαν ψέμα»

Δημήτρης Σταρόβας: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα – «Εξακολουθεί να μου φαίνεται σαν ψέμα»
Σαν σήμερα, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, από ανακοπή καρδιάς. Ο Δημήτρης Σταρόβας θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με μια ανάρτηση στα social media.

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, σχολιάζοντας ότι, παρά τα έξι χρόνια που έχουν περάσει από τον θάνατο του καλλιτέχνη, η απώλειά του εξακολουθεί να φαίνεται σαν ψέμα. «9/09/2019. Έξι χρόνια μετά και εξακολουθεί να μου φαίνεται σαν ψέμα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

