Δημήτρης Παπανώτας: Όλες οι φορές που οι δηλώσεις του άναψαν «φωτιές» – Οι μεγάλες τηλεοπτικές κόντρες

Η πολυσυζητημένη αποχώρηση της Ελένης Βουλγαράκη από τη ραδιοφωνική εκπομπή που συμμετείχε, σε συνδυασμό με την αιχμηρή απάντηση που έδωσε στον Δημήτρη Παπανώτα, έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της τηλεοπτικής επικαιρότητας τις τελευταίες ημέρες.

Η παρουσιάστρια δεν άφησε ασχολίαστα τα λεγόμενα του δημοσιογράφου, ο οποίος με τη σειρά του πρόσθεσε ακόμα έναν κρίκο στην αλυσίδα των αντιπαραθέσεων που ανοίγει κατά καιρούς με συναδέλφους του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν ζούμε στο 1700 να πρέπει να λογοδοθώ»

Όλες οι φορές που οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις

Η πιο καθοριστική στιγμή στην πορεία του ήταν τον Απρίλιο του 2024, όταν οι δηλώσεις του για την κακοποίηση των γυναικών προκάλεσαν πολιτικό σεισμό. Η αναφορά του ότι η κακοποίηση είναι «πρόβλημα της ίδιας της γυναίκας» αν επιλέγει να μένει με έναν «σατράπη», είχε οδηγήσει στην άμεση αποπομπή του από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Παρά την απομάκρυνσή του, ο ίδιος δεν έδειξε να υπαναχωρεί, κάνοντας λόγο για ήττα του τρόπου σκέψης του κόμματος και κατηγορώντας την ηγεσία για έλλειψη σθένους απέναντι στις επιθέσεις που δέχθηκε.

Τον Νοέμβριο του 2024, στο στόχαστρο του Δημήτρη Παπανώτα είχε βρεθεί η Δανάη Μπάρκα, με τον δημοσιογράφο να χαρακτηρίζει το περιεχόμενο της εκπομπής της ως «ανόητο», ενώ λίγο αργότερα είχε στραφεί και κατά του Κωνσταντίνου Βασάλου, υποστηρίζοντας δημόσια πως χρειάζεται καλύτερους συμβούλους για να κάνει καριέρα.

«Η Δανάη γιατί στεναχωρήθηκε που δεν τη βλέπω; Να κάτσω να τη δω, τι να κάνω; Να το βάλω στην ατζέντα, γιατί τρέχω… Ωραία, αλλά εγώ δεν προλαβαίνω, τι να κάνουμε;», είχε δηλώσει ο δημοσιογράφος.

Στο πολιτικό επίπεδο, ο Δημήτρης Παπανώτας δεν δίστασε να επικρίνει με δριμύτητα τον Στέφανο Κασσελάκη, αποκαλώντας τις κινήσεις του «ανοησίες» και αμφισβητώντας την ικανότητά του να ηγηθεί της αντιπολίτευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Στέφανος Κασσελάκης κάνει ανοησίες… Αναρωτιέμαι γιατί ήρθε να γίνει ηγέτης της αντιπολίτευσης και θα έπρεπε να έχει ομάδα που να τον εμποδίζει από το να κάνει ανοησίες», είχε δηλώσει τότε.

Η τάση του να παρεμβαίνει σε κοινωνικά ζητήματα συνεχίστηκε και το 2025, όταν μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις επιτέθηκε στην «υποκρισία της κοινωνίας» σχετικά με τη σεξουαλική ταυτότητα, προκαλώντας νέο γύρο αντιδράσεων στα social media λόγω του τρόπου που έθεσε το θέμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπανώτας είχε επιτεθεί στην κοινωνική υποκρισία, χαρακτηρίζοντας την ετικετοποίηση γύρω από τη σεξουαλική ταυτότητα ως δείγμα «βλακείας».

Μάλιστα, με τον γνώριμο προκλητικό του τρόπο, είχε προτρέψει όποιον έχει απορίες για τη δική του προσωπική ταυτότητα να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του, κλείνοντας με αιχμηρό τρόπο μια συζήτηση που είχε προκαλέσει θύελλα στα κοινωνικά δίκτυα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κριτική κατά του Δημήτρη Πανόπουλου και της Ναταλίας Γερμανού

Η κριτική του προς τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Ναταλία Γερμανού, όπου προέτρεπε συναδέλφους του «να κάτσουν στο σπίτι τους» αν έχουν νεύρα, είχε σχολιαστεί δυσμενώς ως έλλειψη συναδελφικής αλληλεγγύης.

«Αν έχεις νεύρα, να καθίσεις στο σπίτι σου… Δεν αντέχω να δουλέψω ούτε λεπτό; Εγώ αν ένιωθα έτσι μία μέρα, θα είχα μαζέψει τα πράγματά μου και θα έφευγα», είχε δηλώσει ο Δημήτρης Παπανώτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χαρακτηρισμός «άλουστη» προς τη Μπέττυ Μαγγίρα

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στις αρχές του 2026, όταν ο χαρακτηρισμός «άλουστη» προς τη Μπέττυ Μαγγίρα για την εμφάνισή της σε εκπομπή της ΕΡΤ με θέμα την Eurovision, προκάλεσε την έντονη και οργισμένη απάντηση της παρουσιάστριας.

«Μάλλον ξέχασε να λουστεί… Ή δεν προλάβαινε… Επειδή βλέπω δεν πιστεύετε στα μάτια σας και σχολιάζετε ότι θα είναι φίλτρο κλπ, απολαύστε το άλουστο στην ΕΡΤ 1. Παίζει τώρα…», είχε σχολιάσει ο Δημήτρης Παπανώτας για την εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα.

«Δεν ξέρω εγώ αν θα παρουσιασώ τους ημιτελικούς της Eurovision. Δεν έχω δει τα αρνητικά σχόλια, υπήρχαν και αρνητικά; Ωραία, καλό σας βράδυ, καληνύχτα σας», του είχε απαντήσει η Μπέττυ Μαγγίρα.