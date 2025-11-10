Με τη δίκη για την υπόθεση του revenge porn σε βάρος της να ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται αντιμέτωπη με τους δύο άνδρες που κατήγγειλε για τη διαρροή προσωπικού της υλικού.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας παλεύει για τη δικαίωση, με τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να ζητά από το δικαστήριο την εκδίκαση της υπόθεσης κεκλεισμένων των θυρών. Το αίτημα έγινε δεκτό από την έδρα, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της διαδικασίας.

Το δημόσιο μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Εν μέσω της δύσκολης αυτής ημέρας, η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε ένα δημόσιο μήνυμα στήριξης από τον πρώην σύντροφό της, τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος είναι ο πατέρας του γιου της Ιωάννας Τούνη, θέλησε να εκφράσει την υποστήριξή του μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία η Ιωάννα Τούνη κρατά στην αγκαλιά της τον γιο τους, ενώ εκείνος διορθώνει το καπελάκι του μικρού.

«Σ’ αυτή τη δίκη είμαστε όλοι μαζί σου και πάντα!!», έγραψε στην ιστορία που δημοσίευσε ο influencer και επιχειρηματίας.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο Instagram: