Δήμητρα Λιάγγα – Το βιογραφικό της παίκτριας του Survivor από την ομάδα των Επαρχιωτών

Η Δήμητρα Λιάγγα αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες στο Survivor 2026, έχοντας ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο ως μέλος της ομάδας των «Επαρχιωτών». Με καταγωγή από τα Φάρσαλα και ένα εντυπωσιακό υπόβαθρο που συνδυάζει τις πολεμικές τέχνες με την εργασία στον τομέα της ασφάλειας, η 28χρονη παίκτρια υπόσχεται να κυριαρχήσει στους στίβους μάχης.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της

Η Δήμητρα Λιάγγα γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Φάρσαλα και είναι 28 ετών. Η ανατροφή της σε αγροτικό περιβάλλον τη βοήθησε να αναπτύξει από νωρίς μια πολυσχιδή προσωπικότητα και ιδιαίτερες πρακτικές δεξιότητες.

Εργάζεται ως προσωπικό ασφαλείας (security) και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στη Ζωική Παραγωγή.

Η σχέση της με τον αθλητισμό και τις πολεμικές τέχνες

Η Δήμητρα Λιάγγα διαθέτει έντονο αθλητικό παρελθόν με ενασχόληση στο ποδόσφαιρο, την ιππασία και τη σκοποβολή. Επιπλέον, είναι πρωταθλήτρια στις πολεμικές τέχνες, έχοντας κερδίσει χρυσά μετάλλια σε πανελλήνιο επίπεδο.

Η συμμετοχή στο Survivor

Δήλωσε συμμετοχή στο Survivor με σκοπό να δοκιμάσει τα όριά της και να ζήσει την εμπειρία στο έπακρον. Η πειθαρχία που έχει έμφυτη η Δήμητρα Λιάγγα εδώ και χρόνια λόγω του αθλητισμού που ασχολείται από μικρή ηλικία θα αποτελέσει για εκείνη ένα από τα ισχυρότερα όπλα της, ενώ παράλληλα πρόκειται για μία προσωπικότητα που ξέρει να “ελίσσεται” τόσο σε επίπεδο συμβίωσης με τους υπόλοιπους παίκτες, όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Αναμφίβολα, αφού βρει τα πατήματά της και συνηθίσει τις συνθήκες στον Άγιο Δομίνικο θα αποτελέσει μία πολύ δυνατή αντίπαλο, που δύσκολα κάποιος θα καταφέρει να κερδίσει.

Survivor 2026: Τι τηλεθέαση σημείωσε στην πρεμιέρα του

Το Survivor 2026 έκανε δυναμική πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, κερδίζοντας τη μάχη της τηλεθέασης και καθηλώνοντας το κοινό. Το ριάλιτι επιβίωσης κατάφερε να τερματίσει πρώτο τόσο στο δυναμικό κοινό (18-54) με ποσοστό 19,6% όσο και στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 23,7%. 2.461.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1΄ τις περιπέτειες των Survivors στον Άγιο Δομίνικο.