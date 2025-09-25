Diddy: Νέα αγωγή κατά του ράπερ – Πρώην συνεργάτης τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση

Αντιμέτωπος με ένα νέο κύμα νομικών προβλημάτων βρίσκεται ο Diddy, καθώς μία ακόμα αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των κατηγοριών που αντιμετωπίζει. Αυτή τη φορά, ο Ντεόντε Νας, στυλίστας και πρώην συνεργάτης του διάσημου ράπερ, ισχυρίζεται ότι υπέστη επί μία δεκαετία σεξουαλικές και σωματικές επιθέσεις, μετατρέποντας την επαγγελματική του συνεργασία σε έναν εφιάλτη.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, οι δικηγόροι του Ντεόντε Νας υποστηρίζουν ότι ο Diddy εκμεταλλεύτηκε τη σχέση εξουσίας τους και υπέβαλε τον ενάγοντα σε «μια δεκαετία σεξουαλικών και σωματικών επιθέσεων, σεξουαλικής και λεκτικής παρενόχλησης, εμπορίας, εξευτελισμού και ταπείνωσης, απειλών κατά της ζωής και της σωματικής του ακεραιότητας, παρακολούθησης, ελέγχου και ψυχολογικής χειραγώγησης».

Η αγωγή περιγράφει λεπτομερώς σειρά σοκαριστικών περιστατικών που φέρεται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένου ενός πάρτι γύρω στο 2013 ή 2014, όπου ο Diddy φέρεται να διέπραξε πράξεις σεξουαλικής βίας.

Η νομική ομάδα του Ντεόντε Νας δηλώνει ότι ο πρώην συνεργάτης του Diddy βιώνει ακόμα τον απόηχο αυτών των «φρικτών» εμπειριών, οι οποίες συνεχίζουν να τον στοιχειώνουν ακόμα και μετά τη λήξη της επαγγελματικής τους σχέσης.

Η υπόθεση αυτή προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες σοβαρές κατηγορίες εναντίον του ράπερ, συμπεριλαμβανομένων της αγωγής της πρώην συντρόφου του, Cassie, η οποία είχε επίσης μιλήσει για σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανθρώπων, αλλά και άλλων μηνύσεων που έχουν κατατεθεί τους τελευταίους μήνες.

Η είδηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο που ο Diddy βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς Τύπου, όχι για τη μουσική του, αλλά για τις συνεχόμενες νομικές του περιπέτειες. Η νέα αγωγή του Ντεόντε Νας εντείνει την πίεση που δέχεται ο 56χρονος καλλιτέχνης, με τις κατηγορίες να γίνονται όλο και πιο συγκεκριμένες και σοβαρές.