Δικαστική νίκη για τον Diddy: Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση λόγω παραγραφής
Η υπόθεση αφορούσε περιστατικό του 2015
Ο μουσικός παραγωγός Diddy πέτυχε δικαστική νίκη σε αστικό επίπεδο, καθώς δικαστήριο της Νέας Υόρκης απέρριψε αγωγή εις βάρος του για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, με την αιτιολογία της παραγραφής.
Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Φεβρουάριο του 2023 και αφορούσε περιστατικό του 2015. Ο ενάγων, τότε 23χρονος ανερχόμενος καλλιτέχνης, υποστήριζε πως ο Diddy τον νάρκωσε σε νυχτερινό κέντρο του Λος Άντζελες και τον κακοποίησε σεξουαλικά ενώ ήταν αναίσθητος. Ωστόσο, σύμφωνα με το TMZ, το δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση, κρίνοντας πως η πενταετής προθεσμία παραγραφής είχε παρέλθει.
Παρά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο Diddy παραμένει προφυλακισμένος, εν αναμονή της ποινής του στο πλαίσιο ξεχωριστής ομοσπονδιακής δίκης.
