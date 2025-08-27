Δικαστική νίκη για τον Diddy: Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση λόγω παραγραφής

Ο μουσικός παραγωγός Diddy πέτυχε δικαστική νίκη σε αστικό επίπεδο, καθώς δικαστήριο της Νέας Υόρκης απέρριψε αγωγή εις βάρος του για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, με την αιτιολογία της παραγραφής.

Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Φεβρουάριο του 2023 και αφορούσε περιστατικό του 2015. Ο ενάγων, τότε 23χρονος ανερχόμενος καλλιτέχνης, υποστήριζε πως ο Diddy τον νάρκωσε σε νυχτερινό κέντρο του Λος Άντζελες και τον κακοποίησε σεξουαλικά ενώ ήταν αναίσθητος. Ωστόσο, σύμφωνα με το TMZ, το δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση, κρίνοντας πως η πενταετής προθεσμία παραγραφής είχε παρέλθει.

Παρά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο Diddy παραμένει προφυλακισμένος, εν αναμονή της ποινής του στο πλαίσιο ξεχωριστής ομοσπονδιακής δίκης.