H Μαντόνα προηγείται της Τέιλορ Σουίφτ στις υποψηφιότητες για τα μουσικά βραβεία MTV

Η βασίλισσα της ποπ μουσικής Μαντόνα συγκέντρωσε σήμερα τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα MTV’s Video Music Awards, τέσσερις δεκαετίες αφότου η ερμηνεύτρια του “Material Girl” τοποθέτησε την εκδήλωση στον πολιτιστικό χάρτη με μια εμφάνιση που μονοπώλησε τα πρωτοσέλιδα.

Η Madonna κέρδισε 11 υποψηφιότητες για την τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων του MTV, που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, μεταξύ άλλων για το βίντεο της χρονιάς με το “Confessions II – The Film” και τον καλλιτέχνη της χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο επισκίασε τις 9 υποψηφιότητες που συγκέντρωσε η Τέιλορ Σουίφτ, με την οποία θα αναμετρηθούν για το βραβείο βίντεο της χρονιάς με το “The Fate of Ophelia” από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της “The Life of a Showgirl”.

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Και οι δύο τραγουδίστριες έχουν ήδη στη συλλογή τους αρκετά βραβεία Moon Person των VMA. Η Μαντόνα κέρδισε το πρώτο της το 1986, όταν της απονεμήθηκε το Video Vanguard Award για τη συμβολή της στην πρωτοποριακή ανάπτυξη του μουσικού βίντεο. Το 1987 κέρδισε το βραβείο καλύτερου γυναικείου βίντεο για το «Papa Don’t Preach» και μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει συνολικά 20 βραβεία VMA στην καριέρα της.

Ήταν η εμφάνισή της στα πρώτα VMA, το 1984, που αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα νυφικό, με ζώνη που έφερε αγκράφα «Boy Toy» και κυλίστηκε στο πάτωμα τραγουδώντας το «Like a Virgin», υπερβαίνοντας τα όρια του τι θεωρούνταν αποδεκτό στην καλωδιακή τηλεόραση εκείνη την εποχή.

Φέτος βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανίσχυρη Σουίφτ, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα την πιο εμπορικά επιτυχημένη περιοδεία όλων των εποχών. Η Σουίφτ ισοβαθμεί με την Μπιγιονσέ στην κορυφή των καλλιτεχνών με τις περισσότερες νίκες στα VMA, έχοντας από 30 βραβεία η καθεμία.

Άλλες υποψήφιες στα φετινά VMA είναι η Αριάνα Γκράντε, η οποία κέρδισε πέρυσι το VMA για το βίντεο της χρονιάς, και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Οι δύο καλλιτέχνιδες συγκέντρωσαν από επτά υποψηφιότητες.

Οι θαυμαστές μπορούν να ψηφίσουν διαδικτυακά σε 13 από τις φετινές κατηγορίες.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 Σεπτεμβρίου, σε μια τελετή που θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS και το MTV και θα μεταδοθεί μέσω streaming στην πλατφόρμα Paramount+.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ