Δείτε πώς είναι σήμερα η Nelly Furtado – Το body shaming που δέχθηκε και η απάντησή της (vid)

Η Nelly Furtado, η Καναδή τραγουδίστρια που αγαπήθηκε παγκοσμίως με επιτυχίες όπως «I’m Like a Bird» και «Say It Right», εξακολουθεί στα 46 της χρόνια να μαγνητίζει τα βλέμματα, όχι μόνο με τη φωνή της αλλά και με τα μηνύματα που περνάει μέσα από τη δημόσια εικόνα της.

Παρά τις καλλιτεχνικές της επιτυχίες, έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο σκληρής κριτικής για την εμφάνισή της. Η ίδια όμως δεν μένει σιωπηλή και δίνει τις δικές της δυνατές απαντήσεις.

Η δυναμική επιστροφή της στη σκηνή

Πρόσφατα, η Furtado εμφανίστηκε στο Manchester Pride με μια εμφάνιση που συζητήθηκε έντονα.

Φορώντας ένα oversize T-shirt με τυπωμένη σιλουέτα γυναικείου κορσέ και τη χαρακτηριστική φράση «Whoa Nelly» – αναφορά στο πρώτο της άλμπουμ – έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους επικριτές της. Το look συμπληρώθηκε με fishnet καλσόν, ροζ γάντια, πολύχρωμες μπότες με τη φράση «Better Than Ever» και έντονα αξεσουάρ.

Με αυτό τον τρόπο, αντί να απαντήσει λεκτικά σε όσους σχολιάζουν το σώμα της, προτίμησε να το κάνει δημιουργικά, μέσω της σκηνικής της παρουσίας.

Η απάντηση στο body shaming

Η τραγουδίστρια έχει δεχθεί συχνά αρνητικά σχόλια για τη σιλουέτα της, κυρίως μέσω social media. Η ίδια, όμως, επιλέγει να προβάλλει το μήνυμα της αυτοαποδοχής και της ουδετερότητας απέναντι στο σώμα. Σε ανάρτησή της στις αρχές του 2025, δημοσίευσε φωτογραφία με μπικίνι γράφοντας:

«Έχουμε μια body neutral χρονιά… αλλά το πιο σημαντικό είναι να αγαπάς με όλη σου την καρδιά».

Παράλληλα, η Furtado διέψευσε φήμες περί αισθητικών επεμβάσεων, τονίζοντας ότι ποτέ δεν έχει προχωρήσει σε χειρουργικές αλλαγές στην εμφάνισή της, πέρα από αισθητικές βελτιώσεις στα δόντια. Μάλιστα, έχει κινηθεί νομικά εναντίον εταιρειών που χρησιμοποιούν το όνομά της για να διαφημίσουν ψευδή «beauty treatments».

Η στάση της απέναντι στη βιομηχανία

Η ειλικρίνεια της Nelly Furtado δεν είναι καινούρια. Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της είχε καταγγείλει περιοδικά και φωτογράφους που αλλοίωναν την εικόνα της, κάνοντας το δέρμα της πιο λευκό ή τη μέση της πιο λεπτή. Το ζήτημα αυτό το είχε θίξει και μέσα από τα τραγούδια της, μιλώντας ανοιχτά για την πίεση που υφίστανται οι γυναίκες στον χώρο της μουσικής.

Ένα μήνυμα για όλες τις γυναίκες

Το περιστατικό με το body shaming που δέχθηκε πρόσφατα, ειδικά μετά από εμφάνισή της σε φεστιβάλ, έγινε αφορμή για δημόσια συζήτηση γύρω από τις κοινωνικές απαιτήσεις απέναντι στις γυναίκες.

Η Nelly Furtado με τη στάση της δείχνει ότι:

• Η αξία μιας γυναίκας δεν καθορίζεται από το σώμα της.

• Η αυθεντικότητα είναι πιο δυνατή από κάθε “τέλειο” πρότυπο ομορφιάς.

• Το χιούμορ και η δημιουργικότητα μπορούν να μετατραπούν σε όπλα ενάντια στην τοξικότητα.