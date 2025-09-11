Δείτε απόσπασμα από τις πρόβες για τις δύο μεγάλες συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο (vid)

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για δύο μοναδικές βραδιές στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, και η ανυπομονησία του κοινού έχει χτυπήσει «κόκκινο». Και οι δύο συναυλίες είναι πλέον sold out, γεγονός που σημαίνει πως περισσότεροι από 120.000 θεατές συνολικά θα γεμίσουν το ιστορικό στάδιο για να απολαύσουν τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

Η τεράστια προσέλευση

Το Καλλιμάρμαρο έχει χωρητικότητα περίπου 65.000 θεατών σε συναυλιακή διάταξη. Η πρώτη συναυλία εξαντλήθηκε σε μόλις τέσσερις ημέρες, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί δεύτερη, η οποία επίσης «έκλεισε» σε χρόνο ρεκόρ.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη διαχρονική σχέση αγάπης που έχει το κοινό με την Άννα Βίσση, αλλά και τη δίψα του κόσμου για μεγάλες μουσικές διοργανώσεις στην καρδιά της Αθήνας. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη για την δεύτερη εισιτήρια ακόμη.

Απόσπασμα από τις πρόβες

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από τις πρόβες, βλέπουμε την Άννα Βίσση να συμμετέχει στη χορογραφία του τραγουδιού «Αγάπη από νάιλον», πλαισιωμένη από ομάδα χορευτών.

Στο πλάνο διακρίνονται μόνο άντρες χορευτές, ενώ οι οδηγίες δίνονται στα αγγλικά, στοιχείο που δείχνει πως στην παραγωγή συμμετέχουν και καλλιτέχνες από το εξωτερικό.

Η ίδια η Βίσση, με τον αυθορμητισμό και την ενέργειά της, προσπαθεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των χορευτών και τα καταφέρνει περίφημα, αποδεικνύοντας ότι παραμένει σε εξαιρετική φόρμα και αποφασισμένη να παραδώσει μια εντυπωσιακή παράσταση.

Μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη

Με σκηνικά υψηλών προδιαγραφών, διεθνείς συνεργασίες και φυσικά την εκρηκτική παρουσία της Άννας Βίσση, οι δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο αναμένεται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τη μουσική σκηνή της χώρας. Χιλιάδες φαν ανυπομονούν να ζήσουν τη συγκίνηση και τη δύναμη της μουσικής, σε ένα από τα πιο εμβληματικά στάδια του κόσμου.

Όλα δείχνουν πως οι δύο αυτές βραδιές δεν θα είναι απλώς συναυλίες, αλλά μια γιορτή γεμάτη πάθος, ενέργεια και μνήμες που θα μείνουν ανεξίτηλες.

Δείτε το βίντεο από τις πρόβες: